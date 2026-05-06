Tecnológica financiera Revolut eleva inversión hasta 167 millones de dólares en México

Ciudad de México, 5 may (EFE).- La tecnológica financiera Revolut elevó su inversión en México hasta los 167 millones de dólares, tras una reciente capitalización por aproximadamente 64 millones de dólares.

En un comunicado emitido este martes, la 'fintech' británica informó que tras el cierre del primer trimestre de 2026, en abril "se formalizó un incremento al capital básico del banco por un monto de unos 64 millones de dólares".

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"Esta nueva capitalización refuerza el compromiso a largo plazo de Revolut con México y es un indicativo más del exitoso lanzamiento del banco en este país", añadió la firma.

Los fondos "se destinarán a acelerar el despliegue de nuestra cartera de productos y a acelerar nuestro crecimiento en México. Llegamos para quedarnos y revolucionar la banca, con una visión de largo plazo", dijo Juan Guerra, director de Revolut México.

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"La respuesta de los mexicanos ha superado nuestras expectativas. Claramente existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más", agregó Guerra.

El pasado 27 de enero, Revolut anunció el final de su fase beta y el inicio de sus “operaciones bancarias completas” en México, un paso con el que estrenó su primer banco fuera del continente europeo y extendió su presencia global a 40 países.

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La apuesta por México llegó acompañada de la promesa de invertir 100 millones de dólares a lo largo de 2026 y la inclusión de más de 20 millones al sistema bancario mexicano.

Revolut Bank es el primer banco que el grupo ha establecido en Latinoamérica y lanzado fuera del continente europeo y que, en México, obtuvo licencia bancaria mediante una solicitud directa, aunque operaba en su versión beta desde noviembre de 2025. EFE

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