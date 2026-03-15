Cuerpo asegura que el Gobierno "mira uno a uno" la fijación de los precios de los combustibles

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno "mira uno a uno" la fijación de los precios de los combustibles en las gasolineras tras las subidas de los últimos días, en una entrevista a 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo.

Cuerpo ha dicho que no tienen "ninguna señal" de subidas de precios demasiado veloces y ha añadido que la voluntad de esta vigilancia reforzada es identificar comportamientos anómalos, tanto en la subida como en la estabilización y la bajada de precios que debe haber en el futuro.

Sin embargo, ha dicho que su tendencia es "romper una lanza por los empresarios y su comportamiento" durante este episodio provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Ha recordado que, si se da algún comportamiento anómalo, será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que deberá sancionarlos, y que, en todo caso, se ha reforzado el intercambio de información entre el ministerio que lidera, el de Transición Ecológica y la CNMC.

INFLACIÓN

Cuerpo ha previsto que la inflación se vea afectada en marzo por la subida de los precios de la energía "sin duda y de manera significativa".

Ha recordado que los datos de este mes se compararán con los de marzo de 2025, que "fue un mes de buen comportamiento para los precios energéticos", por lo que el efecto de la subida se notará más por el efecto base del año pasado.

De todos modos, ha señalado que es necesario mirar la duración de este aumento de los precios y "hasta qué punto las perspectivas de inflación a medio y largo plazo se desanclan del 2%" que el Banco Central Europeo (BCE) tiene como objetivo a largo plazo.

MEDIDAS

El ministro ha evitado confirmar cuándo se aprobarán medidas para paliar los efectos de esta subida, aunque ha señalado que la situación actual es diferente de la que hubo al inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Ha señalado que el gas determina el precio de la luz en el 19% de las horas --frente al 75% de 2019--, por lo que "parte de las medidas" serán para incrementar la apuesta por la electrificación y las energías renovables.

Además, ha avanzado que habrá medidas fiscales --aunque sin especificar cuales-- para minimizar el incremento de la energía, así como protección de las rentas, con especial atención a sectores como la pesca, el agroalimentario y el transporte de distribución.

Por último, el Gobierno prevé medidas relacionadas con el escudo social, con puntos parecidos a los aprobados al principio de la guerra de Ucrania, como la prohibición de corte de suministro a los hogares vulnerables.