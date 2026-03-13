Pablo López confiesa el gran momento que está atravesando tras su boda con Laura Rubio: "Enamoradísimo, de verdad"

Según publicó el medio, Pablo López celebró su cumpleaños número 42 acompañado de amigos y familiares en Tenerife, coincidiendo con la entrega del Premio Dial que recibió durante su gira por España. El artista malagueño expresó su satisfacción por compartir este momento especial con los suyos y por recibir un reconocimiento profesional mientras disfruta de una etapa personal marcada por la estabilidad y la felicidad junto a su esposa, Laura Rubio.

De acuerdo con la información difundida, López contrajo matrimonio con Laura Rubio el 20 de septiembre en San José del Valle, Cádiz, tras cinco años de relación mantenida con discreción. La pareja también formalizó su unión dos meses antes, en una ceremonia privada en la Basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid, sin presencia mediática. Esta doble celebración marcó el inicio de una nueva etapa en la vida del cantante.

Durante su participación en los Premios Dial en Tenerife, López subrayó el valor que tienen para él este tipo de reconocimientos, asegurando que "significan que las cosas van bien, que las canciones nos acompañan, que tengo la amistad y el abrazo de Dial, la gente que más consigue reunir a los músicos, que nos trae a una isla gigante, pero que es una isla maravillosa y consigue que nos abracemos y que generemos anécdotas para más canciones", según reportó el medio. Resaltó además la importancia de rodearse de sus seres queridos, declarando: "Feliz de celebrarlo aquí. Mira, no soy muy de celebrar, pero siempre tengo una familia que es muy muy dada a eso y me los he traído todos y disfrutamos muchísimo".

El artista se encuentra inmerso en una gira que, según detalló el medio, lo ha llevado a modificar sus rutinas y a buscar momentos de esparcimiento y descanso. López explicó que, debido a las exigencias del tour, su jornada laboral se desarrolla principalmente los fines de semana, lo que le obliga a recuperarse durante los lunes. "Ahora estoy de gira y descanso cada vez menos, la verdad. Tengo horario de oficina al revés, los fines de semana estoy a tope y cuando llego el lunes me voy recuperando", relató. Añadió que, para sobrellevar el ritmo, incorpora actividad física en su día a día, bromeando sobre su descubrimiento de los hábitos deportivos en la edad adulta.

En cuanto al secreto de su éxito, Pablo López manifestó que su fórmula radica en el sentido del humor y el tiempo de calidad con su círculo más cercano: "Reírme muchísimo y estar con los míos siempre y disfrutando, ¿no? Que no todo va a ser la música al final del día, ¿no?", señaló. Subrayó, según recogió el medio, que la conexión con el público y la fortuna de trabajar en lo que le apasiona forman parte íntima de su sensación de plenitud. "Cuando uno ha caminado, trabajado y tiene la suerte de las canciones y conectar con el público cada día es una suerte", dijo López, reconociendo que nunca imaginó alcanzar logros de tal magnitud.

El cantante expresó su agradecimiento por la oportunidad de vivir experiencias que no consideró posibles en el pasado: "No me esperaba conseguir tantas cosas, y te agradezco que me lo recuerdes porque a veces uno se viene para adentro, pero hay que decirlo con orgullo. Yo, si hubiera soñado esto, yo creo que no soy capaz ni de atreverme a hacerlo, la verdad", según consignó el medio.

A pesar de las múltiples demandas profesionales, López destacó que encuentra tiempo para cultivar su vida personal y disfrutar cada instante fuera del escenario. "En casa y en cualquier lado tengo la suerte de que exprimo cada momento", aseguró. Esta dedicación al entorno familiar y a su pareja se presenta como una prioridad en su día a día.

Sobre su actual situación sentimental, Pablo López fue directo al afirmar: "Estoy muy feliz, muy feliz. Enamoradísimo, de verdad", confirmando el presente de plenitud por el que atraviesa, tanto a nivel personal como profesional, tras formalizar su relación con Laura Rubio y continuar sumando éxitos en su carrera, según reiteró el medio.