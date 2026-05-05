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La UE otorga una ayuda de 15 millones de euros a las Fuerzas Armadas de Senegal

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Bruselas, 5 may (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó este martes una asistencia de 15 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) en favor de las Fuerzas Armadas de Senegal.

El Consejo explicó en un comunicado que la ayuda, que se prolongará a lo largo de 36 meses, contribuirá a que Senegal pueda proteger su soberanía en el mar y a mejorar la seguridad marítima regional.

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Gracias a este apoyo, la UE proporcionará equipamiento no letal esencial para reforzar las capacidades de la Armada Nacional de Senegal en operaciones navales, formación y apoyo al mando naval.

La medida de asistencia reforzará asimismo la cooperación de Senegal con las armadas de los Estados miembros de la UE, en particular en el marco de la iniciativa de Presencia Marítima Coordinada.

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Esta medida del FEAP se ajusta al compromiso compartido de Senegal y de la UE de reforzar su cooperación en materia de seguridad y defensa con el fin de hacer frente a las amenazas comunes para la seguridad y contribuir a la estabilidad en Senegal y en la región en general, explicó el Consejo.

El Fondo Europeo para la Paz se creó en marzo de 2021 para financiar acciones en el marco de la política exterior y de seguridad común destinadas a prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, el fondo permite a la UE financiar acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros Estados y de organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa. EFE

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EFE

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