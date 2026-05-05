Ingenieros piden hacer diagnósticos para solucionar crisis hídrica en noreste de Venezuela

Caracas, 5 may (EFE).- Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH) de Venezuela exhortó este martes a las autoridades a realizar diversos diagnósticos en el sistema hidráulico del túnel Turimiquire para determinar el origen de la crisis sin precedentes que se presenta en el suministro de agua en el estado Sucre (noreste) y parte de Nueva Esparta.

"Una acción necesaria es realizar un diagnóstico geológico-geotécnico detallado que permita conocer el origen y mecanismos de los colapsos ocurridos en ciertos sector del túnel", señaló la academia en un comunicado publicado en Instagram.

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Asimismo, dijo que antes de dar el visto bueno para la operación segura del túnel de trasvase, se requerirá un diagnóstico de la condición estructural de los elementos de concreto reforzado de sostenimiento y revestimiento, "en los cuales se ha evidenciado signos de corrosión severa en el acero de refuerzo".

Como resultado de estos diagnósticos, prosiguió, se deberán definir e implementar las medidas requeridas.

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La ANIH también manifestó su preocupación por la seguridad y salud ocupacional del personal que labora en el túnel de este embalse, debido a las condiciones actuales de ventilación y la factibilidad de que se presenten nuevos problemas de estabilidad durante las actividades en proceso.

Igualmente, pidió a las autoridades establecer canales de comunicación permanente con las poblaciones afectadas y la comunidad técnica.

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Miles de personas en Sucre y sectores de la Isla Margarita (Nueva Esparta) enfrentan desde hace casi tres meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la "emergencia hídrica" por una "falla estructural" en el embalse Turimiquire tras un "evento telúrico" del que no se conoce una fecha precisa.

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El domingo, el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció la asignación de dos millones de dólares del fondo de reserva de emergencia para apoyar, en coordinación con el Ejecutivo regional, los esfuerzos destinados a resolver la crisis hídrica.

En abril pasado, la Unión Europea (UE) donó 150.000 euros (175.000 dólares) para ayudar a las personas más afectadas por esta situación, según informó la Delegación del bloque comunitario.

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Este lunes, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó en Instagram que se reunió con Carrillo y el titular del Ministerio de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, para conversar sobre los "avances" de las labores de recuperación del suministro de agua, sin ofrecer mayores detalles. EFE