Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: "Pone en peligro a muchos católicos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al Papa León XIV. "Está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", ha expresado con respecto a la postura del pontífice sobre Irán a tan solo unos días de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite la capital italiana, Roma, y el Vaticano.

"El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", ha dicho el magnate durante una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel.

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Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha afirmado este martes en un mensaje publicado en redes sociales que los "ataques" contra el "jefe y guía espiritual de la Iglesia católica, no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz".

"Reafirmo el apoyo a cada acción y palabra del Papa León; los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Una visión que comparte también nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar estabilidad y paz en todas las áreas donde hay conflictos", ha argüido.

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El número dos de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha indicado que el pontífice "sigue en su camino" de "predicar el Evangelio" tras ser preguntado por la prensa por los recientes comentarios de Trump, según ha recogido el portal de noticias Vatican News.

El Papa nunca ha expresado su apoyo a que Teherán deba tener armas nucleares, si bien se ha opuesto a la guerra y a la posterior escalada del conflicto en Oriente Próximo, instando a las partes a alcanzar un alto el fuego y retomar la senda del diálogo.

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