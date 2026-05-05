Estudiantes busca encarrilar su pase a octavos ante un Cusco urgido por empezar a puntuar

Lima, 5 may (EFE).- El Estudiantes de La Plata, líder del Torneo Apertura argentino, afronta este miércoles su salida más complicada de la fase de grupos de la Copa Libertadores al visitar al Cusco, que necesita con urgencia sumar sus primeros puntos en esta ronda para seguir con posibilidades de continuar en competiciones internacionales.

El equipo argentino llega a la cuarta fecha del grupo A de la Libertadores en la segunda plaza con 5 puntos, dos menos que las unidades que atesora el líder Flamengo, mientras que el Cusco es último sin puntos y necesita ganar para mantener vivas sus opciones de extender su campaña internacional.

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Un triunfo sobre los 3.400 metros de altitud en los que se encuentra Cusco, la antigua capital del imperio de los incas, dejaría muy encarrilada la clasificación del Pincha para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un empate o una derrota puede dejar al cuadro platense fuera de las dos primeras plazas del Grupo A de cara a las dos últimas jornadas de la serie, donde se enfrentará de local ante Flamengo y de visitante ante Independiente Medellín.

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Hasta el momento, su única salida en esta fase de grupos se saldó con un empate 1-1 frente a Independiente Medellín, mientras que en el estadio Jorge Luis Hirschi ganó al Cusco (2-1) y empató frente a Flamengo (1-1).

El equipo argentino atraviesa un dulce momento tras haber ganado el pasado domingo el Platense (0-2) con goles de Alexis Castro y Lucas Alario, lo que le sitúa en la primera plaza del Torneo Apertura con 31 puntos, uno más que Boca Juniors.

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El equipo dirigido por Alexander Medina afronta el encuentro en Cusco con las ausencias de Ezequiel Piovi, Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos.

Piovi debe cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Gaich atraviesa un momento personal dura con el fallecimiento de su madre el último viernes y Tobio Burgos tiene una infección respiratoria con fiebre.

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Así, el probable once titular que presente Estudiantes puede estar formado por Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Cornejo o Alexis Castro, Gabriel Neves, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

Mientras, el Cusco ha perdido sus tres primeros encuentros de la fase de grupos al perder de local ante Flamengo (2-1) y de visitante frente a Estudiantes (2-1) y Medellín (1-0), por los que los dos partidos que le quedan como local con vitales para remontar en la clasificación.

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El pasado fin de semana empató 2-2 contra Sporting Cristal en el Torneo Apertura peruano, donde marcha en la sexta plaza con 20 puntos en 13 fechas.

El técnico de Cusco, el técnico argentino Alejandro Orfila, puede disponer una alineación inicial compuesta por Pedro Díaz, José Zevallos, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Gu Choi Guevara; Iván Colman, Carlos Díez, Aldair Fuentes, Diego Soto; Facundo Callejo, y Lucas Colitto.

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El partido se disputará desde las 17.00 hora local (22.00 GMT del jueves 7 de mayo) bajo la dirección del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero. EFE