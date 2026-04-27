Rusia expande la lista de representantes europeos a los que prohíbe entrar en respuesta a las sanciones de la UE

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes una "expansión significativa" de su lista de representantes de países europeos a los que prohíbe la entrada al país en respuesta al vigésimo paquete de sanciones aprobado la semana pasada por la Unión Europea (UE) contra Moscú por su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que "en respuesta a las decisiones ilegales de la UE, Rusia ha expandido de forma significativa la lista de representantes de instituciones europeas, Estados miembro de la UE y países europeos alineados con las políticas antirrusas de la UE que tienen prohibido entrar al país".

Así, ha acusado al bloque de "seguir con su presión" contra Rusia a través de "medidas restrictivas unilaterales", antes de incidir en que el último paquete de sanciones aprobado por Bruselas, "saltándose al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", supone "una violación flagrante del Derecho Internacional".

Moscú ha defendido que los nombres incluidos en su lista está implicados "en la toma de decisiones sobre ayuda militar a Ucrania" y en "actividades destinadas a socavar la integridad territorial de Rusia, imponer sanciones antirrusas, dañar las relaciones de Rusia con terceros países, obstruir la navegación marítima y procesar bajo cargos inventados a funcionarios rusos".

"También hemos impuesto medidas restrictivas contra activistas de la sociedad civil y representantes de la comunidad académica en países europeos que mantienen posturas hostiles hacia Rusia, así como contra miembros de parlamentos nacionales en Estados miembro de la UE y en el Parlamento Europeo que votaron a favor de resoluciones y proyectos antirrusos", ha manifestado.

Por último, ha hecho hincapié en que "las políticas restrictivas de Bruselas no pueden tener impacto alguno sobre la política exterior del país". "Rusia ha estado y está comprometida con la protección de sus intereses nacionales y de los derechos y libertades de sus ciudadanos, al tiempo que participa de forma consistente en la formación de un orden mundial justo y multipolar", ha remachado.