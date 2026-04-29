Milei justifica sus comentarios contra la prensa: "Dicen barbaridades de mí"

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, justificó este miércoles sus comentarios contra los periodistas al afirmar que dicen "barbaridades" de él y tiene derecho a contestarles.

"Yo les puedo contestar, es parte de la vida y no se afectan ninguno de los derechos naturales. No voy a aceptar las psicopateadas ni de los 'kukas' (apodo con el que Milei llama a los kirchneristas) ni de los mentirosos de los periodistas", dijo el mandatario al disertar en Expo EFI, un encuentro sobre finanzas que concluye este miércoles en Buenos Aires.

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Milei utiliza a diario las redes sociales para publicar mensajes en contra de la prensa e instaló el eslogan "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

Este miércoles, además, al cruzarse con periodistas en el Congreso argentino, les dijo: "los corruptos son ustedes".

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"Hablan de mis respuestas y no dicen nada del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron de mí, de mi familia y de mis hijitos de cuatro patas (sus perros)", señaló el jefe de Estado en Expo EFI.

El mandatario afirmó que le "han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo" y que, por lo tanto, tiene el "derecho" de defenderse.

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"¿O qué se creen qué es el principio de no agresión? Ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Eso no afecta la libertad de expresión", afirmó.

"Si creen que hay una cuestión de asimetría, ¿en qué cosa les ejercí violencia? En ninguna. Lo digo por los llorones que están todo el día llorando", añadió.

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El complicado historial de Milei con la prensa incluye la decisión que adoptó su Gobierno el pasado jueves, cuando, sin aviso previo, deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para desarrollar su labor informativa diaria en la sala de prensa.

La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara en la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva local Todo Noticias (TN), por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada al grabar imágenes del interior del edificio y emitirlas luego en un programa sobre las internas en el seno del Ejecutivo.

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El Gobierno alegó que la decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados se tomó de manera "preventiva" ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por "espionaje ilegal" y que el objetivo de la medida es "garantizar la seguridad nacional".

Diversos colectivos de prensa y dirigentes de la oposición repudiaron la decisión de Milei, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que el lunes pasado presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE

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