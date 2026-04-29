Los beneficios netos del Grupo Bimbo aumentan un 32,3 % en primer trimestre de 2026

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, informó este miércoles que sus beneficios netos crecieron un 32,3 % durante el primer trimestre de 2026, al registrar 2.362 millones de pesos (unos 134,7 millones de dólares), comparados con los 1.785 millones de pesos (101,8 millones de dólares) que se apuntó en el mismo periodo de 2025

De acuerdo con el primer reporte trimestral del año, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la panificadora mexicana precisó que sus ingresos totales alcanzaron los 100.319 millones de pesos (5.722 millones de dólares) ⁠en el ⁠periodo, ⁠un 3 % menos ⁠que los reportados entre enero y marzo de 2025 cuando se anotó 103.447 millones de pesos (unos 5.901 millones de dólares).

PUBLICIDAD

"Las ventas netas crecieron un 4,8 % excluyendo el efecto del tipo de cambio, estableciendo un récord para un primer trimestre, impulsado por una mezcla de precios favorable y el desempeño positivo de los volúmenes, junto con la contribución de adquisiciones recientes", indicó la empresa en su reporte.

"Iniciamos 2026 con un desempeño sólido con ventas netas récord y el margen Uafida (Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización) más alto para un primer trimestre en nuestra historia", expuso el director general, Alejandro Rodríguez Bas, en el reporte.

PUBLICIDAD

Añadió que el crecimiento fue generalizado en todas las regiones, con un dinamismo "especialmente fuerte en Norteamérica y México, y con resultados notables y consistentes en Europa Asia y África (EAA)".

Mientras que Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, señaló que los resultados del primer trimestre "reflejan tanto la solidez como la calidad de nuestro crecimiento", impulsados por un fuerte dinamismo operativo, eficiencias continuas y una gestión financiera disciplinada.

PUBLICIDAD

"Esto se tradujo en una rentabilidad récord, una sólida generación de flujo de efectivo y un desapalancamiento continuo, aun en un entorno macroeconómico y cambiario complejo. Mantenemos nuestro enfoque en ejecutar de manera consistente nuestra estrategia de largo plazo", añadió.

A nivel mundial, las ventas netas crecieron un 4,8 %, excluyendo el efecto del tipo de cambio, estableciendo un récord para un primer trimestre, impulsado por una mezcla de precios favorable y el desempeño positivo de los volúmenes, junto con la contribución de adquisiciones recientes. "En pesos, las ventas netas disminuyeron 3% debido al impacto por la conversión del tipo de cambio", precisó la empresa.

PUBLICIDAD

En el reporte se expuso que México alcanzó ventas netas récord para cualquier trimestre de 39.726 millones de pesos (unos 2.266 millones de dólares), es decir, aumentaron un 4,5 %, esto "atribuible al incremento del volumen y a la mezcla favorable".

En Norteamérica, dijo la empresa, las ventas netas del primer trimestre crecieron un 0,7 % "excluyendo el efecto del tipo de cambio, reflejando una estabilización con mejora secuencial".

PUBLICIDAD

Este desempeño fue resultado del fortalecimiento continuo del negocio en Estados Unidos, respaldado por una mezcla de precios favorable y ganancias de participación de mercado en la mayoría de las categorías, incluyendo pan 'mainstream', desayuno, bollería y botanas saladas.

Mientras que en Latinoamérica, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las Ventas crecieron 15,1 %, alcanzando un primer trimestre récord, impulsado por tendencias positivas de volumen y un sólido desempeño en la mayoría de los países.

PUBLICIDAD

"Los resultados se vieron respaldados por el desempeño sólido y sostenido en Colombia, Centroamérica y Chile, así como por las contribuciones de Brasil, incluyendo la adquisición de Wickbold", expuso la panificadora.

Al 31 marzo de 2026, la deuda neta fue de 137.751 millones de pesos (unos 7.858 millones de dólares) en comparación con los 145.128 millones (8,278 millones de dólares) al 31 de diciembre del 2025, "reflejando principalmente una sólida generación de efectivo durante el trimestre, a pesar de un mayor nivel de deuda total. EFE

PUBLICIDAD