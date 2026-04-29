Comunidad indígena retiene a funcionarios colombianos en sede del Ministerio del Interior

Bogotá, 29 abr (EFE).- Indígenas de la comunidad embera bloquearon este miércoles el acceso a uno de los edificios del Ministerio del Interior de Colombia, ubicado en el centro de Bogotá, para reclamar al Gobierno del presidente Gustavo Petro que se garanticen sus derechos.

Un grupo de familias de este pueblo indígena, en su mayoría mujeres y niños, que permanecen asentados en un parque del oeste de Bogotá, obstaculizan desde hace dos semanas el acceso a las oficinas del ministerio y reclaman al Gobierno demandas relacionadas con atención a la infancia y adolescencia, solicitudes de reubicaciones y permanencias en la ciudad.

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En un comunicado, el Ministerio del Interior reveló que desde el martes voceros de los indígenas se retiraron de las mesas de diálogos instaladas por el Ejecutivo desde el 17 de abril y este miércoles impidieron la salida de los funcionarios las oficinas.

"En desarrollo de estos espacios, los indígenas modificaron sus pretensiones y se centraron en el tema de cambio de albergue, desarrollando en algunas ocasiones bloqueos del Ministerio, incluyendo agresiones contra servidores públicos", detalló la información.

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Ante esta situación las autoridades de la capital colombiana desplegaron este miércoles la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía, anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo que derivó en disturbios cerca de edificio gubernamental.

El ministerio puntualizó en su comunicado que se han mantenido "canales permanentes de diálogo" y que no se permitirá que se vulneren los derechos de los trabajadores que están siendo retenidos.

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En este sentido, agregó que "más de 1.200 ciudadanos" que se encuentran en el interior de estos edificios se han visto afectados.

El pasado 21 de abril centenares de indígenas del pueblo misak también protagonizaron algunos altercados al intentar entrar a la fuerza a un edificio anexo al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para reclamar al Gobierno por decisiones relacionadas con sus tierras en el departamento de Cauca (suroeste). EFE

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