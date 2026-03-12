IBM presenta una nueva arquitectura que combina la computación cuántica y la clásica para resolver problemas científicos

La simulación de una miniproteína de jaula de triptófano compuesta por 303 átomos constituye uno de los experimentos realizados con la nueva plataforma de computación presentada, la cual también permitió la creación de una molécula con una topología electrónica de “half Möbius”, logro alcanzado por equipos de IBM junto con instituciones académicas internacionales. Estas aplicaciones se enmarcan dentro de una estrategia que busca potenciar la investigación científica mediante la combinación de las capacidades de la computación cuántica y tradicional. IBM, según informó en una nota de prensa, confirmó el desarrollo e implementación de esta arquitectura, que integra conceptos avanzados para afrontar desafíos complejos en áreas como química, ciencia de los materiales y problemas de optimización.

La empresa tecnológica detalló que su nueva arquitectura informática fusiona procesadores cuánticos con CPU y GPU de ordenadores convencionales, permitiendo que todos trabajen juntos dentro de un entorno unificado. IBM describió esta propuesta como “la primera de su tipo en la industria”, subrayando su utilidad en la investigación científica y la resolución de cargas de trabajo avanzadas. Según publicó IBM, este sistema puede desplegarse tanto en instalaciones propias, ubicadas en centros de datos, como a través de servicios en la nube, ampliando así las opciones de acceso para usuarios institucionales y empresariales.

El funcionamiento coordinado se apoya en el uso de marcos de software abiertos, entre los que destaca Qiskit, una plataforma que permite a científicos y desarrolladores acceder a las capacidades cuánticas integradas. De acuerdo con IBM, estos recursos se encuentran ya disponibles para el desarrollo de flujos de trabajo que requieren alta complejidad matemática y simulaciones a gran escala. El enfoque busca facilitar la aplicación práctica de la computación cuántica, superando las limitaciones tradicionales en el procesamiento de ciertos problemas y permitiendo avances en campos que exigen modelados exactos y gran capacidad de cálculo.

La compañía señaló que el desarrollo de esta arquitectura responde a la creciente demanda de herramientas versátiles y potentes que puedan abordar cuestiones fundamentales en disciplinas como la química, donde la simulación de interacciones moleculares exige recursos computacionales significativos. La infraestructura creada por IBM permite acelerar la obtención de resultados en estos campos, al combinar el procesamiento de datos tradicional con las ventajas de los procesadores cuánticos, que por su naturaleza ofrecen una aproximación distinta y complementaria al cálculo.

En relación con los experimentos realizados, el medio destacó los avances logrados junto con la Clínica Cleveland, que empleó los ordenadores cuánticos de la compañía para simular una estructura molecular de alta complejidad. Asimismo, investigadores de instituciones como la Universidad de Manchester, la Universidad de Oxford, ETH Zurich, EPFL y la Universidad de Ratisbona, junto con el equipo de IBM, trabajaron en la creación de una molécula con una topología electrónica de "half Möbius", la primera estructura conocida de estas características, según describió la firma en su informe oficial.

IBM subrayó que esta integración de tecnologías está diseñada para operar en diferentes entornos, brindando flexibilidad tanto a quienes optan por soluciones locales como a quienes requieren acceso remoto mediante servicios de nube. La empresa puntualizó que el esquema propuesto permite una gestión eficiente de las cargas de trabajo y una mayor accesibilidad a recursos cuánticos, lo que implica no solo un avance en la infraestructura disponible, sino también en las posibilidades de colaboración científica internacional.

La adopción de marcos abiertos como Qiskit, afirmó IBM, constituye un elemento central en su estrategia para acercar la computación cuántica a una comunidad de usuarios más amplia, facilitando el desarrollo de aplicaciones y el acceso a capacidades avanzadas sin barreras tecnológicas excesivas. Con esta perspectiva, IBM espera estimular el progreso en áreas de alto impacto, como la predicción de la estabilidad de nuevos materiales, la optimización de procesos y la simulación precisa de sistemas biológicos complejos.