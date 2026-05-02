Nigeria intensifica su ofensiva aérea antiterrorista en el noreste con bombardeos contra enclaves insurgentes

La Fuerza Aérea de Nigeria ha reforzado su campaña militar en el noreste del país mediante una serie de ataques aéreos dirigidos contra posiciones insurgentes en el bosque de Sambisa y la región de los Tumbuns, en el marco de la Operación HADIN KAI.

Estas acciones se han llevado a cabo a partir de inteligencia considerada "fiable", lo que ha permitido golpear "con precisión" estructuras estratégicas de los grupos armados, según a expuesto el propio cuerpo en un comunicado difundido a través de redes sociales.

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En concreto, este jueves 30 de abril de 2026, aeronaves militares han ejecutado una operación de interdicción aérea en la zona de Alafa, dentro del eje de Sambisa. Durante esta intervención, varios escondites y centros logísticos identificados como pertenecientes a grupod terroristas fueron destruidos en ataques sucesivos, lo que --según la Fuerza Aérea-- ha contribuido a debilitar de forma significativa sus capacidades operativas.

Las operaciones han continuado este viernes 1 de mayo con una nueva ofensiva sobre Metele, en los Tumbuns, donde los servicios de vigilancia nigerianos han detectado una posición fortificada en una isla utilizada como base por combatientes insurgentes.

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De acuerdo con la nota castrense, en el lugar había presencia confirmada de decenas de milicianos, así como infraestructuras de almacenamiento y sistemas defensivos basados en trincheras. Los bombardeos habrían impactado directamente sobre estos objetivos, causando importantes bajas y daños materiales.

Si bien el texto no identifica de forma expresa a los grupos armados afectados, las áreas de Sambisa y los Tumbuns han sido tradicionalmente zonas de actividad de organizaciones insurgentes en el noreste de Nigeria, por lo que las autoridades suelen enmarcar este tipo de operaciones dentro de la lucha más amplia contra el terrorismo en la región, aunque no siempre se detalla la autoría concreta.

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Desde la cúpula militar nigeriana, el jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal del aire Sunday Kelvin Aneke, ha destacado el desempeño de las fuerzas desplegadas, subrayando su "profesionalismo y efectividad en combate". Asimismo, ha reiterado la determinación de mantener e intensificar las operaciones hasta lograr la neutralización total de las amenazas: "Las operaciones persistirán con mayor intensidad hasta que todas las capacidades terroristas sean desmanteladas y las amenazas a la seguridad nacional completamente neutralizadas".

La Fuerza Aérea ha enmarcado estos ataques en una estrategia de presión continuada destinada a impedir la reorganización de los grupos insurgentes y limitar su margen de actuación en la región.

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El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.