Mueren 14 miembros de la Guardia Revolucionarios de Irán al desactivar bombas de racimo en Zanyán (noroeste)

Al menos 14 integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, han fallecido este viernes mientras participaban en una operación de desactivación de artefactos explosivos en la provincia noroccidental de Zanyán, según ha informado la agencia Tasnim.

De acuerdo con la citada fuente, la zona había quedado contaminada por restos de munición tras ataques aéreos previos en los que se habrían empleado bombas de racimo y minas lanzadas desde aeronaves.

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En ese contexto, amplias áreas agrícolas --en torno a 1.200 hectáreas-- quedaron expuestas al peligro de explosivos sin detonar. La agencia ha detallado que ha sido durante una operación de limpieza en la que participaban equipos especializados del CGRI cuando se ha producido el incidente mortal.

En el mismo suceso, otras dos personas han resultado heridas. De acuerdo con Tasnim, hasta la fecha, las fuerzas iraníes habían logrado neutralizar más de 15.000 artefactos explosivos en la región.

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Las autoridades iraníes vinculan la presencia de este material bélico con recientes ofensivas en la zona.