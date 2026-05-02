EEUU aprueba venta urgente de misiles de precisión a Qatar por valor de casi mil millones en plena escalada

Estados Unidos ha autorizado la venta de armamento avanzado a Qatar por valor de cerca de mil millones de dólares (unos 920 millones de euros), en el marco de su estrategia para reforzar a aliados clave en Oriente Próximo en un contexto marcado por la inestabilidad regional, que no ha dejado de aumentar desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán el pasado 28 de febrero.

Según ha informado el Departamento de Estado en una notificación remitida al Congreso, la operación contempla el suministro de sistemas avanzados de armas de precisión (APKWS), junto con diverso equipamiento militar y apoyo logístico, con un coste estimado de 992,4 millones de dólares (alrededor de 923 millones de euros).

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La Administración estadounidense ha subrayado que esta transacción responde a objetivos de "política exterior y seguridad nacional", al tiempo que ha señalado que la medida busca reforzar la capacidad defensiva de un socio considerado clave en la región.

En concreto, Qatar ha solicitado la adquisición de 10.000 unidades del sistema APKWS II, además de lanzadores aire-aire, motores de cohete, ojivas de alto explosivo y de práctica, espoletas de proximidad, así como documentación técnica y servicios de apoyo logístico y de ingeniería proporcionados tanto por el Gobierno estadounidense como por contratistas.

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El Departamento de Estado ha indicado además que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha invocado una cláusula de emergencia para autorizar de forma inmediata la venta, al considerar que responde al interés de la seguridad nacional estadounidense, lo que ha permitido eximir el proceso de revisión ordinario del Congreso.

En la misma línea, Washington ha insistido en que esta operación "contribuirá a la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio regional estratégico" y ha destacado que Qatar "ha sido, y sigue siendo, una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Próximo".

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Asimismo, ha recalcado que el suministro de este material permitirá a Doha hacer frente a amenazas actuales y futuras, reforzar su defensa y actuar como elemento disuasorio en la región, sin alterar "el equilibrio militar básico".

El contrato principal recaerá en la empresa BAE Systems, con sede en Estados Unidos, y no implicará el despliegue adicional de personal estadounidense en territorio qatarí, según ha precisado el Gobierno estadounidense.

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Esta decisión se suma a otros anuncios recientes de ventas de armamento por parte de Washington a sus aliados en la región, en un momento de creciente tensión geopolítica.

Sin ir más lejos, la Casa Blanca aprobó ya entre mediados y finales de marzo "posibles" ventas de armamento a las autoridades de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por un valor superior a los 15.000 millones de dólares (en torno a unos 12.800 millones de euros), en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, asegurando ya entonces que El Departamento ha asegurado que ninguna de las tres ventas propuestas tendría "impacto negativo en (su) capacidad de defensa".

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