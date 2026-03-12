Bruselas reúne a los Veintisiete este jueves para coordinar una posible liberación de reservas de petróleo

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen, confirmó el apoyo de su país a la iniciativa propuesta por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar parte de las reservas estratégicas de petróleo, en un momento en que la presión sobre los mercados energéticos europeos constituye motivo de preocupación entre los Estados miembro. Según publicó la Comisión Europea, España respaldará la sugerencia que la AIE podría formular para atenuar las tensiones en el abastecimiento, una decisión que, de acuerdo con la ministra, tendría carácter voluntario y requeriría el consentimiento unánime del consejo de gobierno de la agencia internacional. Bajo este posible escenario, el Gobierno español liberaría entre 12 y 12 días y medio de sus reservas estratégicas, sin que ello suponga descender del umbral legal de existencias fijado por la normativa comunitaria.

El medio Europa Press detalló que el Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea celebrará una reunión en línea este jueves, como parte de un esfuerzo por coordinar una posible acción conjunta de liberación de reservas estratégicas. La Comisión Europea indicó que este encuentro servirá para intercambiar información entre los Estados miembro y recopilar detalles sobre los planes nacionales ante la eventualidad de que la AIE aconseje el uso de estos 'stocks'. El organismo comunitario informó que espera que la AIE anuncie su postura definitiva durante la jornada del miércoles, tras la sesión mantenida el martes por el consejo de gobernadores de la agencia internacional, en la que se evaluó la disposición de sus miembros a intervenir en el mercado si fuera necesario.

Según informó Europa Press, hasta ese momento no se percibe un riesgo inmediato para el suministro energético en el continente. Tanto las reservas de crudo como las de gas en la Unión Europea se encuentran en niveles considerados elevados, según subrayó Anna-Kaisa Itkonen, portavoz comunitaria de Energía. Las declaraciones oficiales señalan que las disciplinas de almacenamiento vigentes han permitido mantener las existencias de petróleo de la región a plena capacidad y aseguran que no hay un problema inmediato de seguridad de suministro, ni para el gas ni para el crudo, en el corto plazo.

Las posibles medidas a adoptar responden a un contexto de vigilancia activa sobre el abastecimiento energético, conforme a lo que manifestó la Comisión, entidad que insiste en que el bloque permanece preparado para aplicar cualquier acción que se considere necesaria, en coordinación con los miembros de la AIE y considerando tanto circunstancias nacionales como regionales específicas. La representante comunitaria recordó que, conforme a la normativa europea, cada Estado miembro está obligado a mantener reservas de petróleo equivalentes al menos a 90 días de consumo interno. La eventual liberación de estos volúmenes sigue siendo competencia de los gobiernos nacionales, quienes deberán informar a las instancias comunitarias respecto a cualquier decisión sobre su utilización.

Referente a España, la ministra Sara Aagesen detalló que la reserva nacional asciende aproximadamente a 92 días de consumo, cifra que supera el umbral mínimo fijado por la legislación europea para asegurar la cobertura en situaciones de crisis energética. La Comisión Europea detalló que la decisión sobre la liberación de reservas sería voluntaria para los integrantes de la AIE y que, para su adopción, se requiere consenso entre los mismos.

Europa Press consignó además que, a pesar del mantenimiento de existencias elevadas y de la ausencia de señales inmediatas de riesgo para el suministro, las instituciones de la Unión Europea mantienen su atención en la evolución de los precios y el abastecimiento. Esta vigilancia continua responde a la necesidad de anticipar posibles escenarios críticos y coordinar una respuesta unificada que preserve la estabilidad del mercado energético en la región.

Durante la jornada, se espera que la AIE concluya su evaluación y comunique si recomienda la adopción de medidas extraordinarias. Cualquier decisión en este sentido implicaría el uso parcial de las reservas estratégicas y desencadenaría una coordinación estrecha entre los Estados miembro y las autoridades europeas. Las acciones coordinadas buscan permitir una respuesta efectiva ante alteraciones eventuales en el mercado y garantizar tanto el suministro como el equilibrio de precios para consumidores e industrias en la Unión Europea.

La Comisión Europea remarcó que cualquier decisión referente a las reservas estratégicas debe considerarse en función de la situación particular de cada país, dado que las necesidades y capacidades de respuesta varían entre los diferentes Estados miembro. Por tanto, la acción nacional, alineada con la estrategia común europea, sigue siendo un componente esencial en la gestión de estos 'stocks'.

De acuerdo con Europa Press, la liberación puntual de reservas estratégicas ha constituido anteriormente un mecanismo empleado para proteger la estabilidad del suministro energético en la región. La coordinación con la AIE permite ajustar las respuestas en el marco de una gobernanza multilateral orientada a prevenir impactos severos sobre los precios y la disponibilidad de recursos energéticos. La monitorización de la situación se mantendrá constante mientras los veintisiete Estados de la Unión Europea sopesan sus respectivas posiciones en la reunión convocada para analizar posibles actuaciones ante las eventualidades del mercado internacional del petróleo.