Hungría incauta por decreto millones en efectivo y oro de un banco público ucraniano

Budapest, 10 mar (EFE).- El Gobierno de Hungría incautó por decreto 40 millones de dólares y 35 millones de euros en efectivo, además de nueve lingotes de oro, de un banco público ucraniano, que formaban parte de un transporte retenido por las autoridades húngaras, en un nuevo choque que agrava la tensión entre ambas capitales.

El decreto publicado poco antes de la medianoche y firmado por el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, afirma que hasta que terminen las investigaciones relacionadas "los bienes se considerarán incautados".

El documento alude a la seguridad nacional y ordena investigaciones para aclarar los detalles del transporte, destacando que "es necesario aclarar su posible uso en Hungría, su finalidad y los efectos de dicho uso sobre la seguridad nacional".

"El transporte no se realizó conforme a la práctica internacional", añade el decreto redactado días después de la intervención del transporte el pasado 5 de marzo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania convocó el lunes al embajador húngaro en Kiev para protestar contra la retención de los bienes, así como contra la detención de siete ciudadanos ucranianos que después fueron expulsados de Hungría.

Kiev rechazó "el trato ilegal" a los "ciudadanos ucranianos detenidos que transportaban de Viena a Ucrania un cargamento valioso de acuerdo con un contrato internacional" entre el banco austriaco Raiffeisen International y el ucraniano Oschadbank.

Según el ministerio, las acciones de las autoridades húngaras eran inaceptables por incluir "medidas de intimidación y presión psicológica" además "del uso excesivo de la fuerza" y transmitió "una fuerte protesta sobre las violaciones de sus obligaciones legales internacionales",

Las tensiones diplomáticas entre ambos países se agravaron aún más cuando Orbán anunció que Hungría bloqueará un préstamo comunitario de 90.000 millones de euros para Ucrania hasta que Kiev restablezca el tránsito de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado a finales de enero en un ataque ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski dijo que espera que Orbán no bloquee ese préstamo y agregó que de no ser así le daría su dirección y teléfono a las fuerzas armadas ucranianas para que "le llamen y que hablen con él en su idioma", generando críticas por parte de la Comisión Europea y varios líderes comunitarios.

Hungría celebrará elecciones legislativas el 12 de abril, en las que Orbán, en el poder desde 2010 y con mayoría parlamentaria absoluta, podría perder, según las encuestas, frente al partido Tisza del conservador Péter Magyar.EFE