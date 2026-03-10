Agencias

El Grupo Bitkernel se suma como colaborador de LaLiga en la lucha contra la piratería a nivel global

El Grupo Bitkernel, una empresa global de tecnología de Internet que ofrece servicios de 'streaming' basados en la nube, alcanzó este martes un acuerdo con LaLiga, DIRECTV Latin America y SKY Brasil para sumarse a la lucha contra la piratería audiovisual en Latinoamérica y el resto del mundo.

Según un comunicado, "en su compromiso en la lucha contra el fraude audiovisual", LaLiga, DIRECTV Latin America y SKY Brasil firmaron este acuerdo de conciliación con el Grupo Bitkernel por el cual "se implementa un proceso de eliminación, bloqueo y baja de webs, plataformas y marcas no autorizadas en el marco de un proceso judicial".

Así, Bitkernel se compromete a "mejorar su procedimiento de gestión de reclamaciones y en promover prácticas adecuadas en materia de derechos de autor, según el acuerdo firmado a principios de este año". "La integración de Grupo Bitkernel en el ecosistema de colaboradores de LaLiga, DIRECTV Latin America y SKY Brasil refuerza el carácter global de la lucha contra la piratería, y la necesidad de una actuación conjunta de todos los actores intervinientes contra la amenaza número uno para la industria del deporte y el entretenimiento", concluyó la nota de prensa.

