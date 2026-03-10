El Ejército de Israel anuncia la muerte de seis "terroristas" en dos operaciones en la Franja de Gaza

El saldo de víctimas mortales recogido por las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, desde que entró en vigor el alto el fuego con Israel en octubre de 2025 muestra cifras elevadas: 649 personas han muerto y 17.730 han resultado heridas en ataques israelíes, según datos oficiales difundidos este martes. Las acciones se han producido tras la entrada en vigor de la tregua acordada con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según consignó el medio Europa Press. Además, el Ministerio de Defensa gazatí reportó el hallazgo de 756 cuerpos recuperados en áreas de las que las fuerzas israelíes se retiraron tras el acuerdo.

En paralelo a esos datos, el Ejército de Israel anunció este martes la muerte de seis personas identificadas por sus fuerzas como "terroristas" durante dos intervenciones militares ejecutadas el lunes en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego. Según publicó Europa Press, las Fuerzas de Defensa israelíes destacaron que la Brigada Golani llevó adelante operaciones destinadas a detectar y neutralizar infraestructura bajo tierra en Rafá, así como la eliminación de individuos señalados como amenazas en ese sector del enclave palestino.

Las fuerzas armadas israelíes detallaron que en Rafá dieron muerte a tres personas catalogadas como "terroristas", en el marco de sus operaciones regulares para desmantelar lo que denominan "infraestructura subterránea terrorista". Europa Press indicó que, en el norte de la Franja, otros cuatro sujetos cruzaron una zona denominada "línea amarilla", línea de repliegue establecida para las fuerzas israelíes tras el pacto de octubre. Este cruce, calificado como una violación del acuerdo, llevó a que los militares identificaran y eliminaran a tres de los cuatro presuntos atacantes, argumentando que su presencia representaba una amenaza inmediata. Un cuarto sospechoso fue detectado más tarde en la misma área.

"Las fuerzas están desplegadas en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", aseguró un portavoz militar citado por Europa Press, remarcando que las operaciones tienen como objetivo evitar riesgos contra sus tropas y cumplir con los términos del alto el fuego, respondiendo ante cualquier infracción. El Ejército sostuvo que la reacción ante la aproximación de los individuos armados se produjo tras verificar que su presencia suponía un peligro inminente para los soldados israelíes.

En cuanto a la situación humanitaria y los datos actualizados de víctimas del conflicto, las autoridades de Gaza enviaron un comunicado donde resaltan que la ofensiva israelí, lanzada originalmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha acumulado hasta la fecha un saldo de 72.134 personas muertas y 171.828 heridas en todo el territorio, informó Europa Press sobre la base de fuentes gazatíes. El Ministerio de Defensa del enclave añadió que aún permanecen cadáveres entre los edificios destruidos y en las calles, imposibilitando a los equipos de rescate su recuperación plena hasta el momento.

El balance proporcionado por el Ministerio gazatí también describe limitaciones en la asistencia y la recuperación de víctimas, señalando que la magnitud de la destrucción y los riesgos persistentes dificultan la localización y el rescate de muertos y heridos. Europa Press reportó que el comunicado difundido en redes sociales por las autoridades locales insiste en que las cifras actualmente disponibles podrían ser mayores debido a esas restricciones para acceder a ciertas zonas.

Desde la instauración del alto el fuego el pasado 10 de octubre de 2025, continúa la confrontación localizada en diferentes áreas del enclave palestino, pese a los intentos de ambas partes por mantener el pacto. El Ejército de Israel, según consignó Europa Press, ha reiterado que sus tropas cumplen con el acuerdo al continuar replegadas en las posiciones estipuladas, interviniendo solo en caso de detectar amenazas directas a su seguridad. Mientras tanto, las autoridades de Gaza acusan a las fuerzas israelíes de mantener una ofensiva sobre el territorio, lo que se refleja en la actualización regular de cifras de víctimas y en denuncias públicas de vulneraciones a la tregua.

Las denuncias y comunicados provenientes tanto del Ejército israelí como de las instituciones administradas por Hamás en Gaza muestran versiones contrapuestas sobre el cumplimiento del cese de hostilidades. Europa Press detalla que las operaciones militares continúan generando víctimas y desplazamientos en zonas como Rafá y el norte gazatí, mientras los balances oficiales intentan reflejar el alcance del conflicto tanto en términos de bajas directas como de recuperación de cuerpos después de los replegues israelíes.

La información recogida por Europa Press ilustra el persistente nivel de violencia que afecta a la Franja de Gaza, donde el alto el fuego firmado en octubre de 2025 convive con enfrentamientos esporádicos y denuncias por parte de ambas partes sobre el respeto a los términos del acuerdo. Ni el número de víctimas ni la extensión de los daños se han estabilizado desde la entrada en vigor de la tregua, con cifras que continúan sumándose y con múltiples obstáculos que dificultan la cuantificación exacta de los efectos del conflicto.