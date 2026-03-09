Díaz prevé activar ERTE y prohibir despidos para proteger a trabajadores ante la guerra en Oriente Próximo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha detallado que el Ejecutivo ya tiene preparadas varias medidas para hacer frente al impacto económico por la guerra en Oriente Próximo, entre ellas los ERTE para los trabajadores y la prohibición de despidos, así como ayudas a empresas y el mecanismo RED para permitir que se reduzcan jornadas.

"Tenemos una panoplia de medidas que ni siquiera hay que aprobar, ya están a disposición", ha afirmado Díaz en declaraciones a los medios desde Bruselas, destacando que el Gobierno ya ha aprobado este tipo de herramientas en crisis con anteriores, y que en esta ocasión han vuelto a tener el visto bueno de los agentes sociales.

Según ha explicado, el Ejecutivo ha trasladado a sindicatos y patronal un documento con el conjunto de instrumentos disponibles, con el objetivo de proteger el empleo y apoyar a los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía y de las materias primas.

"Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario", ha afirmado la vicepresidenta.

Díaz ha señalado que el Gobierno sigue con prudencia la evolución de la situación internacional, tras el aumento del precio del petróleo y del gas registrado en los últimos días, y ha advertido de que el principal impacto podría trasladarse al coste de la energía y a la pérdida de poder adquisitivo.

En este contexto, ha indicado que algunos sectores podrían verse especialmente afectados, como las industrias electrointensivas, como la química, el acero, la metalurgia o la farmacéutica, debido a su elevado consumo de electricidad. También ha apuntado a posibles efectos en el sector agrícola por el encarecimiento de los fertilizantes.

"Vamos a intentar actuar en el impacto que genera la pérdida de poder adquisitivo", ha señalado la ministra, que también ha mencionado sectores como el agroalimentario o determinadas industrias exportadoras.