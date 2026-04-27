Prensa ecuatoriana revela detalles de la visita del presidente Petro a Manta en 2025

Quito, 26 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en una vivienda en la ciudad ecuatoriana de Manta en mayo pasado, cuando llegó a Ecuador para participar en la ceremonia de posesión del presidente, Daniel Noboa, no salió del lugar, pero recibió invitados, entre el 24 y el 26 de mayo, señaló este domingo una alianza entre el portal de investigación Código Vidrio y la revista Vistazo.

Anotó que tras participar en la ceremonia, Petro llegó en el avión presidencial FAC 001 a Manta, en la provincia de Manabí, por esos días convertida en el epicentro de operativos constantes para localizar a José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal 'Los Choneros', quien tras ser capturado, en junio de 2025, fue extraditado a EE.UU.

Noboa afirmó recientemente que Petro "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito", en referencia al movimiento político ecuatoriano liderado por el opositor expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por esa aseveración, Petro anunció que demandará a Noboa por calumnia.

A partir de varias entrevistas y de fuentes documentales, la alianza confirmó "que en los primeros días de junio de 2025 hubo diálogos entre delegados de 'Fito' y autoridades colombianas, cuando el líder de 'Los Choneros' aún era un prófugo de la justicia ecuatoriana", publicó Vistazo.

Añadió que el Gobierno ecuatoriano consideró esas conversaciones como una interferencia en el intento de capturar a 'Fito', cuya fuga de la cárcel se conoció en enero de 2024, y quien fue recapturado el 25 de junio de 2025, en Manabí.

"Entre el 26 y 27 de julio de 2024 habría permanecido en la zona colombiana de Tumaco. Un grupo armado irregular le habría dado protección. En concreto, el 27 de julio habría permanecido en la vereda Mata de Plátano", señaló la alianza.

Según documentos de Inteligencia, la caravana de seguridad de Petro partió desde la terminal aérea hacia el sur de Manta, en un trayecto de 13 kilómetros por la zona litoral, que lo recorrió con fluidez, gracias a la escolta oficial. Luego, llegó al sitio residencial donde permaneció tres días. "No realizó salidas oficiales entre la tarde del 24 de mayo y el día 26, cuando dejó el lugar".

Una cápsula de protección interna con agentes colombianos custodiaba al mandatario. En tanto, las Fuerzas Armadas de Ecuador brindaron seguridad perimetral externa, sin acceso al entorno próximo a Petro.

Un reporte de Inteligencia describe que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados, señaló la alianza.

El portal Primicias, que también publicó este domingo sobre la visita de Petro, con datos similares a los de la alianza, señaló que la casa donde se alojó era de lujo y estuvo disponible en una plataforma en la que se ofertan hospedajes.

La permanencia de Petro en la residencia se caracterizó por un hermetismo absoluto. "Durante la estancia, se observaron constantes movimientos de ingreso y salida de los vehículos pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, con vidrios polarizados, impidiendo la identificación de sus ocupantes", anotó la alianza.

Al abandonar la residencia, "Petro habría estado acompañado por mujeres que no formaban parte de su equipo de seguridad oficial", según la documentación en poder de la alianza.

Petro afirmó que su viaje a Ecuador fue de carácter oficial, aseguró que tuvo el acompañamiento de agentes estatales ecuatorianos como parte de su esquema de protección y explicó que aprovechó su viaje para escribir 30 páginas de un libro sobre capitalismo y crisis climática. EFE