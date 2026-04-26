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Trump es evacuado de una cena en la Casa Blanca por motivos de seguridad

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto.

La velada se ha visto interrumpida después de que se escuchara un ruido de origen no identificado en el interior del recinto, lo que ha provocado una reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Minutos después, varios agentes armados del Servicio Secreto accedieron al escenario donde se encontraba el mandatario. Trump ha sido retirado del lugar como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

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