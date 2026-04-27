Agencias

EEUU asegura haber impedido la navegación a 38 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

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El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo (estadounidense) contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 38 buques que den la vuelta o regresen a puerto", de acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales.

Cabe señalar que ya han pasado alrededor de dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Esta coyuntura ha sido denunciada previamente por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha considerado que este bloqueo "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" entre Washington y Teherán.

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