El tiempo se estabiliza este domingo, suben las temperaturas máximas y se esperan tormentas en el norte

El tiempo este domingo en España se irá estabilizando por el alejamiento de la dana, aunque con chubascos y tormentas fuertes en el norte, y las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet destaca que se esperan probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo norte, con granizo en la meseta norte, así como un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, localmente notable en el sudeste peninsular.

Además, las mínimas subirán en Galicia, Cataluña y el Estrecho y bajarán en el tercio sudeste, el Cantábrico oriental y en Baleares, mientras que no habría cambios relevantes en Canarias.

La agencia meteorológica prevé una ligera tendencia a la estabilización por el alejamiento de la dana por el mar de Alborán, aunque con las excepciones antes mencionadas, además de chubascos y precipitaciones débiles en el sureste, Ceuta y Melilla.

El Cantábrico amanecería con cielos muy nubosos y Canarias tendría cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas, de acuerdo con la Aemet, que no las descarta igualmente en el resto de islas y anuncia probables brumas o bancos de niebla en zonas de montaña, en Baleares y en el interior de Galicia, así como calima en la mitad oriental peninsular y en Baleares.

Por el contrario, el cielo será poco nuboso o despejado en el resto del territorio, aunque con abundante nubosidad de evolución diurna.

En cuanto al viento, predominará el flojo de componente este en la Península -excepto en el Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte- y en Baleares, mientras que será moderado de componente norte en Canarias y más intenso en los litorales, sin descartarse rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego.

Finalmente, los avisos amarillos se limitan este domingo a Castilla y León, Cantabria (por lluvias y tormentas en ambos casos) y Andalucía (costeros), y solo durante la tarde o noche.