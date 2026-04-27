Motagua recupera el liderato en Honduras tras golear al Choloma

Tegucigalpa, 26 abr (EFE).- Motagua recuperó este domingo el liderato del torneo hondureño Clausura al vapulear por 5-1 a Choloma, en partido correspondiente a la jornada 21, y quedó a un punto para encabezar la tabla al cierre de las dos vueltas regulares.

De local en Tegucigalpa y sin público por una sanción, Motagua, dirigido por el español Javier López, fue mejor en todo ante Choloma, que al minuto 11 desaprovechó la oportunidad de ponerse arriba en el marcador, al fallar un penalti el paraguayo Enrique Borja, que envió la pelota arriba del horizontal de la portería defendida por Luis Ortiz.

Con un juego rápido y ordenado en todas sus filas, Motagua abrió la lata al minuto 21 con gol de Christopher Meléndez, tras recibir un pase del panameño Jorge Serrano.

Meléndez eludió al portero del Choloma, José Mariano Pineda, que intentó achicarle en el área.

El argentino Rodrigo Gómez y el panameño Serrano figuraron en el mediocampo del Motagua generando jugadas de peligro en el área de Choloma, que pese a la derrota, todavía aspira a meterse entre los seis clasificados a la segunda fase de la competición.

En otra jugada por la derecha que inició Jorge Serrano, le filtró la pelota a Rodrigo Gómez, quien la envió al área pequeña para que el brasileño John Kleber de Oliveira hiciera el 2-0 de cabeza a favor de Motagua, al minuto 32.

Al 39, Choloma reaccionó con una jugada por la izquierda que terminó en el área con un triangulación para que definiera Marco Tulio Aceituno, quien acortó distancias, 2-1, con un gol de buena factura.

El descuento puso a soñar al Choloma con un mejor resultado, pero la alegría le duró poco porque Clever Portillo, tras un pase largo de Marcelo Santos, capitán del Motagua, controló la pelota y con una vaselina aumentó la ventaja a 3-1, con la que su equipo se fue al descanso.

La 'manita' del Motagua la completó el delantero uruguayo Rodrigo de Oliveira tras rematar primero de cabeza un saque de esquina ejecutado por Rodrigo Gómez, al minuto 65, cuando recién había ingresado de cambio, y al 76, al rematar a placer en otro contragolpe de su equipo por el centro.

La victoria dejó a Motagua liderando el torneo con 39 puntos, escoltado por Real España (37), Olimpia (35), Olancho (31) y Marathón (27). Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, derrotó el sábado por 3-2 a Olimpia, del uruguayo Eduardo Espinel.

En otros partidos de la fecha, Platense venció por 1-0 a Olancho y Juticalpa a Universidad Pedagógica por 1-0. La jornada se completará el lunes con el Génesis-Victoria.

Al cierre de la jornada 21 queda por definir el primer lugar entre Motagua y Real España, y el sexto clasificado a la segunda fase, en la que se jugarán dos triangulares.

Motagua y Real España al menos ya aseguraron ser cabeza de grupo de las triangulares para definir a los finalistas del campeonato. EFE