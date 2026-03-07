Agencias

Rossy de Palma ya tiene su monolito en el Paseo Antonio Banderas de Málaga: "Me siento boquerona"

Guardar

'Chica Almodóvar' por antonomasia, Rossy de Palma es una de las estrellas homenajeadas en esta nueva edición del Festival de Cine de Málaga que abría sus puertas en la noche del pasado viernes con una gala de inauguración que contó con Kira Miró como maestra de ceremonias, convertida en una malagueña de adopción gracias a su pareja, Salva Reina.

Este sábado ha sido el día de Rossy de Palma. La actriz descubría su monolito en el Paseo Antonio Banderas, con el que el festival quiere rendir homenaje "a la impecable" trayectoria profesional de la intérprete en la industria del cine y la televisión y su proyección internacional.

Haciendo gala de su personalidad arrolladora y acompañada de su hija Luna, Rossy ha descubierto su monolito con una enorme sonrisa y bromeando con los medios y el público que no han querido perderse este momentazo. "Pletórica, me siento boquerona total", decía la actriz después de descubrir la escultura.

A pesar de tener más de cuatro décadas de carrera a su espalda, Rossy ha recibido el cariño de los malagueños y del Festival de Cine de la ciudad andaluza emocionada. Sigue recogiendo reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pero sobre todo, continúa trabajando y precisamente en este certamen participa, en la Sección Oficial Fuera de Concurso con la cinta 'Día de casa', en la que comparte reparto con Carmen Machi y Blanca Portillo, bajo las órdenes de Pedro Aguilera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Peloteros apoyan implementación de sistema que revisa los strikes y bolas de los árbitros

Infobae

Israel anuncia que ha empezado una "amplia ola de ataques" en Teherán

Infobae

Irán anuncia la destrucción de radares y centros de comunicaciones en la base internacional de Al Dhafra

La Guardia Revolucionaria informó un operativo contra un enclave militar clave en Emiratos Árabes Unidos, asegurando que se impactaron instalaciones de vigilancia y mando. Autoridades emiratíes reportaron el uso de defensas tras detectar drones y misiles lanzados por Irán

Irán anuncia la destrucción de

El Gobierno argento presenta moción para frenar pedidos de información en litigio por YPF

Infobae