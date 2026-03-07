Rossy de Palma ya tiene su monolito en el Paseo Antonio Banderas de Málaga: "Me siento boquerona"

'Chica Almodóvar' por antonomasia, Rossy de Palma es una de las estrellas homenajeadas en esta nueva edición del Festival de Cine de Málaga que abría sus puertas en la noche del pasado viernes con una gala de inauguración que contó con Kira Miró como maestra de ceremonias, convertida en una malagueña de adopción gracias a su pareja, Salva Reina.

Este sábado ha sido el día de Rossy de Palma. La actriz descubría su monolito en el Paseo Antonio Banderas, con el que el festival quiere rendir homenaje "a la impecable" trayectoria profesional de la intérprete en la industria del cine y la televisión y su proyección internacional.

Haciendo gala de su personalidad arrolladora y acompañada de su hija Luna, Rossy ha descubierto su monolito con una enorme sonrisa y bromeando con los medios y el público que no han querido perderse este momentazo. "Pletórica, me siento boquerona total", decía la actriz después de descubrir la escultura.

A pesar de tener más de cuatro décadas de carrera a su espalda, Rossy ha recibido el cariño de los malagueños y del Festival de Cine de la ciudad andaluza emocionada. Sigue recogiendo reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pero sobre todo, continúa trabajando y precisamente en este certamen participa, en la Sección Oficial Fuera de Concurso con la cinta 'Día de casa', en la que comparte reparto con Carmen Machi y Blanca Portillo, bajo las órdenes de Pedro Aguilera.