Las ONG gestionadas por mujeres son más, pero de menor tamaño, según Fundación Lealtad

Las mujeres han alcanzado una presencia mayoritaria en la dirección de las ONG acreditadas por Fundación Lealtad y dirigen ya el 61,2% de la organizaciones, según el estudio anual 'La presencia femenina en el Tercer Sector 2026', elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según los entidad autora del estudio, estos resultados reflejan un avance sostenido del liderazgo femenino que crece 12 puntos en los últimos cinco años. Los resultados se basan en más de 300 ONG que cuentan con el sello Dona con Confianza que acredita el buen gobierno, la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las organizaciones.

Más allá de los puestos ejecutivos, este avance también se refleja en los órganos de gobierno --juntas directivas y patronatos--, responsables de la orientación estratégica y la supervisión de las organizaciones. Así, las mujeres representan el 50,9% de sus integrantes, alcanzando la paridad por primera vez.

Este incremento de 5 puntos porcentuales en 5 años (desde 45,3% en 2021) se observa en todos los ámbitos de actuación, con especial intensidad en las entidades de cooperación al desarrollo, donde la presencia femenina en espacios de decisión ha crecido de forma destacada.

Estas cifras sitúan al Tercer Sector por encima del ámbito empresarial en términos de representación femenina en los órganos de decisión, según Fundación Lealtad, que pone como ejemplo los datos en empresas del IBEX donde la presencia de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas cotizadas en España se situó en el 36,58% en 2024, alcanzando el 41,27% en el caso de las compañías del IBEX 35.

En cuanto a la presidencia del órgano de gobierno, el cargo de mayor representación institucional, el 46,7% de las ONG Acreditadas están presididas por una mujer, frente al 43,3% del año anterior, y al 42,7% en 2021. Esta subida de 4 puntos en 5 años confirma un avance gradual pero constante en el acceso de las mujeres a los principales cargos de responsabilidad.

El estudio también muestra que el liderazgo femenino influye directamente en la composición de los órganos de gobierno. En las ONG presididas por mujeres, el 61% de los puestos en estos órganos está ocupado por mujeres, frente al 42% en las presididas por hombres, lo que a juicio de Fundacion Lealtad demuestra que la presidencia femenina incrementa la participación de mujeres en los órganos de decisión.

Asimismo, persiste la brecha en la gestión de los recursos económicos y, " pesar de estos avances, continúan existiendo diferencias en la dimensión económica de las organizaciones según el género de quien ejerce la dirección".

MÁS ONG PERO DE MENOS TAMAÑO

Las ONG dirigidas por mujeres gestionan un presupuesto medio de 5,7 millones de euros, frente a los 8,9 millones de euros de las dirigidas por hombres, lo que indica que, aunque las mujeres lideran un mayor número de organizaciones, estas suelen ser de menor tamaño, según se desprende también del estudio.

Además, las ONG dirigidas por hombres cuentan, en promedio, con más socios y empleados y menos voluntarios, mientras que las dirigidas por mujeres dependen más del trabajo no remunerado, con una ratio de 4 voluntarios por cada empleado, frente a 1,7 en las dirigidas por hombres.

Si se analiza la presidencia, las ONG presididas por mujeres registran un gasto medio de 5 millones, mientras que las presididas por hombres alcanzan los 7,5 millones, un 32% menos. Estos datos evidencian que, aunque el acceso de las mujeres al liderazgo aumenta, persisten desigualdades en la escala económica de las entidades que lideran.

"Aunque el liderazgo femenino avanza en número, el desafío ahora es que también las grandes organizaciones cuenten con mujeres al frente, tanto en la dirección como en la presidencia, asegurando que la igualdad se extienda a todos los niveles y tamaños del sector", ha señalado Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad,

Asimismo, el empleo en las ONG sigue siendo mayoritariamente femenino. El 71,4% de las plantillas de las ONG Acreditadas son mujeres, porcentaje que, aunque inferior al del ejercicio anterior (74,3%), se mantiene muy por encima del 50%. La feminización del empleo es especialmente significativa en las entidades de acción social.

Esta evolución coincide con un mayor acceso de las mujeres a los puestos de dirección, lo que apunta a una "importante reducción" de la brecha entre la base laboral femenina y los niveles de responsabilidad.

Respecto a los retos que afronta el tercer sector, Fundación Lealtas sitúa el relevo generacional. En este contexto, las mujeres que ocupan los órganos de gobierno presentan un perfil de edad más joven que los hombres. El 47,7% de las mujeres tiene menos de 65 años, frente al 33,6% en el caso de los hombres.

Estos resultados han sido extraídos de los datos aportados por 306 ONG Acreditadas según los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de Fundación Lealtad. El 52,3% son asociaciones, y el 47,7% son fundaciones. Desempeñan su labor en acción social, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, investigación científica asociada a la salud y medio ambiente.

Estas entidades gestionan un presupuesto agregado de más de 1.942 millones de euros, aunque el 47,4% mueven cifras inferiores a 1 millón de euros, y solo un 21,2% se sitúan por encima de los 5 millones de euros. En total dan empleo a 34.694 personas, y cuentan con el apoyo de más de 2,6 millones de socios y cerca de 103.000 voluntarios. Los beneficiarios de sus acciones son 30,8 millones de personas.