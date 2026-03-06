Igualdad multa con 25.285 euros a Vodafone por el fallo en noviembre en las pulseras para maltratadores

El Ministerio de Igualdad ha señalado que, a pesar de que "ninguna tecnología es infalible", el sistema de dispositivos electrónicos para la protección de víctimas actualmente presta su servicio con normalidad. Esta declaración se produce después de que se conociera la sanción económica a la empresa adjudicataria, como resultado de las investigaciones iniciadas tras los problemas técnicos detectados el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras telemáticas para maltratadores. Según informó Europa Press, Igualdad ha impuesto una multa de 25.285 euros a Vodafone debido a la incidencia registrada en esa fecha.

De acuerdo con Europa Press, la sanción se concretará mediante la deducción de la cantidad establecida en el propio contrato firmado con la compañía responsable de gestionar este sistema. La determinación de la penalidad llegó tras la apertura de un expediente para analizar en detalle las causas y consecuencias de los fallos identificados en el servicio que monitoriza la ubicación de personas con orden de alejamiento por casos de violencia de género.

El proceso de inspección, abierto por el departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se activó al comprobarse el mal funcionamiento de las pulseras electrónicas que dotan a las víctimas de una herramienta de protección y vigilancia. Según detalló Europa Press, técnicos del Ministerio analizaron el alcance de la avería y las posibles repercusiones en la seguridad y el resguardo de las afectadas, con el objetivo de establecer responsabilidades precisas sobre el episodio.

Fuentes del Ministerio de Igualdad citadas por Europa Press explicaron que tras la investigación se decidió aplicar la sanción conforme a los mecanismos previstos en el contrato entre la administración y Vodafone, empresa que gestiona el servicio desde su adjudicación. Esta penalización económica se instrumentará suprimiendo la suma de 25.285 euros de las cantidades que la empresa debe recibir como pago por la prestación del servicio.

Las mismas fuentes ministeriales informaron a Europa Press que la incidencia puntual no ha comprometido el funcionamiento habitual del sistema, y subrayaron el compromiso de la compañía con la mejora continuada del servicio. “Aunque ninguna tecnología es infalible, el sistema está funcionando con normalidad", indicaron desde Igualdad. Además, resaltaron la implicación de Vodafone en garantizar la calidad y operacionalidad óptima del sistema de dispositivos electrónicos que se utilizan como medida de protección para personas amenazadas por sus agresores.

El sistema de pulseras electrónicas sirve como herramienta para dar cumplimiento a las medidas de alejamiento impuestas judicialmente en situaciones de violencia de género, alertando tanto a las víctimas como a las fuerzas de seguridad en caso de que el agresor traspase los límites establecidos por la orden judicial. El fallo registrado en noviembre generó la intervención de los responsables del Ministerio y la revisión de los procedimientos internos.

Según los datos difundidos por Europa Press, la sanción busca reforzar los mecanismos de control y la exigencia de cumplimiento respecto al servicio que ofrece la empresa adjudicataria, evitando que episodios similares vuelvan a repetirse en el futuro. El expediente sancionador constituye uno de los instrumentos previstos en el contrato para responder a deficiencias técnicas, afectando de manera directa a la retribución de la compañía.

El Ministerio de Igualdad, a través de sus portavoces oficiales consultados por Europa Press, destacó la relevancia de mantener sistemas tecnológicos robustos y fiables, especialmente en entornos sensibles como la protección frente a la violencia machista. La respuesta ante la incidencia implicó la aplicación de los protocolos internos de revisión y respuesta a fallos, que permiten evaluar el impacto real en la prestación del servicio y determinar posibles mejoras adicionales en la operativa.

Vodafone, como empresa adjudicataria, continuará a cargo de la gestión y soporte del sistema de pulseras, sometiéndose a los controles y evaluaciones periódicas requeridos por el Ministerio. Según publicó Europa Press, las autoridades reiteraron que la implicación de la compañía en la "prestación del mejor servicio posible" ha sido reconocida en la resolución del caso, más allá de la imposición de la multa.

La asignación de sanciones económicas por incidencias técnicas, como la que se deriva de esta situación, está contemplada en los procedimientos administrativos relacionados con los contratos públicos, especialmente aquellos que afectan a la seguridad y el bienestar de colectivos vulnerables. Europa Press detalló que el Ministerio de Igualdad mantiene una vigilancia continua sobre el funcionamiento y eficacia de los dispositivos encargados de prevenir incumplimientos de órdenes de alejamiento y aumentar la protección frente al riesgo de repetición de actos violentos.