La producción industrial arranca el año con un retroceso del 2,7% y pone fin a siete meses de ascensos

El segmento de energía registró el mayor aumento mensual con un repunte del 1,5%, mientras que el sector de bienes de consumo duradero experimentó la reducción más acusada, con una variación del -2,4% respecto al mes previo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que, en enero, el Índice General de Producción Industrial (IPI) disminuyó un 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta variación pone fin a una serie de siete meses consecutivos de incrementos.

Según detalló el INE, el dato negativo de enero marca la mayor caída interanual de la producción industrial desde abril del año anterior, cuando el IPI retrocedió un 5,7%. La tasa observada en enero resulta casi seis puntos inferior a la registrada en diciembre, reflejando una desaceleración significativa de la industria en el inicio del año.

La estadística oficial también incorporó el ajuste por estacionalidad y calendario, una herramienta que permite analizar la evolución real de la industria evitar distorsiones debidas a fluctuaciones propias del calendario. Bajo este enfoque, el IPI creció un 0,3% interanual en enero, recuperando la senda positiva tras el descenso del 0,3% alcanzado en diciembre. A diferencia de la estadística desestacionalizada, los datos interanuales brutos muestran una clara diferencia en la evolución reciente del sector manufacturero.

En la comparación mensual, considerando la serie corregida, el IPI muestra una disminución del 0,4% en enero respecto a diciembre, lo que modera en dos puntos la contracción sufrida el mes anterior. Este matiz sugiere un ajuste menos drástico respecto a la tendencia negativa de los meses precedentes.

El análisis sectorial, según consignó el INE, sitúa al grupo energético como el único que logró un avance relevante en términos mensuales a comienzos de año. Mientras tanto, los bienes de consumo duradero sufrieron la mayor corrección, situándose en el -2,4%. Esta evolución evidencia la debilidad de la demanda en productos destinados al consumo doméstico a largo plazo frente a una ligera mejoría en el ámbito energético.

El registro negativo de enero significa un cambio de tendencia tras una etapa prolongada de dinamismo industrial. Durante siete meses, el indicador mostró crecimientos en el ritmo de producción, lo que generó expectativas positivas dentro del tejido productivo. No obstante, la caída registrada a comienzos de año vuelve a situar el foco sobre posibles dificultades estructurales y coyunturales que afectan a la industria española.

Los datos del INE reflejan, a su vez, cómo el ajuste por efectos estacionales permite detectar ciertos signos de estabilización dentro del entorno industrial, aunque los resultados mensuales siguen sujetos a oscilaciones. El descenso interanual sin corregir indica un escenario de mayor debilidad, mientras que la ligera subida en la serie ajustada podría interpretarse como una señal de resistencia relativa de la actividad productiva ante los desafíos económicos.

A falta de nuevas actualizaciones, la publicación oficial indica que la industria encara el año con perspectivas más inciertas tras abandonar la dinámica de recuperaciones continuadas. El INE subrayó que continuará ampliando los análisis a medida que disponga de más datos sectoriales y regionales para clarificar el alcance real de este retroceso.