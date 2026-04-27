Cines online rusos comienzan a sustituir planos censurados con subtítulos explicativos

Moscú, 27 abr (EFE).- Varios cines online rusos han comenzado a sustituir los planos suprimidos por la censura en algunos filmes extranjeros por subtítulos explicativos, según constataron este lunes medios de prensa rusos.

En particular, según observó la agencia TASS, en la comedia romántica británica de ciencia ficción 'How to talk tu girls al parties', de 2017, el servicio online Kinopóis, alerta que "en correspondencia con la legislación vigente en Rusia se han recortado varias escenas del filme, en total menos de 120 segundos".

Semejantes alertas aparecen en otros filmes, como es el caso de del largometraje francés 'Les femmes au balcon' de 2024, que en la plataforma Wink se proyecta con un subtítulo que advierte que varios fragmentos fueron "eliminados u ocultados" atendiendo a las leyes rusas.

Este tipo de alertas de momento aparecen el files de la distribuidora rusa A-One Films, radicada en San Petersburgo.

Desde marzo pasado entró en vigor en Rusia una ley que niega la licencia de proyección a los filmes que contengan materiales que desacrediten los valores tradicionales rusos y promuevan la agenda LGBT, la negativa a tener hijos (child free).

Esta limitación se aplica también a los servicios en internet con más de 100.000 usuarios, y las redes sociales con más de medio millón de afiliados.EFE