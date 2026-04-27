A los rusos les cuesta admitir el uso de inteligencia artificial en sus trabajos

Moscú, 27 abr (EFE).- Cerca del 35 % de los rusos oculta a sus jefes en los puestos de trabajo que utilizan tecnologías de inteligencia artificial (IA) para realizar sus labores, según una encuesta publicada hoy por la compañía MWS AI, filial de la telefónica rusa MTS.

Se trata de una tendencia que crece, ya que el año pasado solo el 21 % reconoció que no confesaban a sus superiores el uso de esta herramienta, según develó el estudio que abarcó a 1.100 encuestados citado por la agencia rusa TASS.

Un 29 % de los encuestados confesaron que "más bien ocultan" esto, mientras que un 6 % admitió ocultarlo "de modo deliberado y constante".

Entre los jóvenes entre los 18-24 y 25-34 años la mayoría prefiere no reconocer el uso de la IA: un 55 % y un 52 %, respectivamente.

Los grupos etarios mayores reconocieron ocultar el uso solo en el 27 % de los casos; las mujeres resultaron también más reacias que los hombres a admitir el uso de IA.

En marzo del año pasado una encuesta de la compañía Honor que abarcó a 3.600 rusos estableció que el 21 % "por nada del mundo admitirían ante sus superiores que utilizan IA en su trabajo".

Muchos de los encuestados reconocieron que usan esta tecnología con mucho cuidado y con reparos por temor a filtraciones de datos personales y laborales.

Un 11,1 % admitió que el uso de IA podría ser visto como una muestra de incompetencia profesional.

"Los especialistas jóvenes temen a menudo que el reconocimiento de uso de IA puede ser visto como incompetencia", indicó la directora de recursos humanos de MWS AI, Anastasía Zaltsman.

Estimó que las compañías deben establecer normas claras para el uso de la inteligencia artificial que propicien su uso por empleados que "saben y quieren trabajar con nuevas herramientas".EFE