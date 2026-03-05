Cuerpo confía en reunirse con homólogos de EEUU en Washington, durante las asambleas del FMI y Banco Mundial

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, expresó que el Ejecutivo ha mantenido el contacto con más de 1.600 empresas españolas con intereses y operaciones en Estados Unidos, con el propósito de respaldarlas en el contexto de la incertidumbre generada tras la imposición de aranceles desde hace un año. Cuerpo aseguró que el Gobierno sigue trabajando para facilitar que dichas compañías puedan sobrellevar el entorno actual y sostuvo que la Administración ofrece apoyo a los sectores afectados por las tensiones comerciales. Así lo detalló el ministro durante una entrevista con COPE, citada por Europa Press, donde abordó las perspectivas de diálogo futuro con autoridades estadounidenses.

El funcionario reconoció que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones directas con sus pares de Estados Unidos sobre la situación, pero manifestó confianza en que surgirán oportunidades para abordar estos asuntos en las reuniones previstas en Washington, en el marco de las próximas asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Según informó Europa Press, Cuerpo adelantó que “seguramente tendremos la ocasión de hacerlo” en dicho contexto multilateral, refiriéndose al establecimiento de contactos con sus homólogos del país norteamericano.

En relación a las declaraciones previas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de interrumpir las relaciones comerciales con España, el ministro recalcó que la posición del Gobierno español se centra en mantener una relación económica y comercial “lo más suave posible y de la manera más integrada posible”, porque esa es la vía que mejor responde a los intereses de las empresas nacionales. También insistió en que el Ejecutivo está actuando para que las compañías exportadoras y presentes en el mercado estadounidense puedan gestionar el clima de incertidumbre vigente desde la aplicación de los aranceles.

Europa Press reportó que el apoyo gubernamental incluye una interlocución con el tejido empresarial afectado, particularmente en sectores que dependen de la relación bilateral con Estados Unidos. Cuerpo puntualizó que la meta es acompañar a las empresas en las adaptaciones necesarias mientras transcurre el entorno económico adverso, derivado de las recientes decisiones comerciales estadounidenses.

Por otra parte, el ministro confió en que las próximas citas institucionales con el FMI y el Banco Mundial proporcionarán un espacio propicio para el diálogo con autoridades económicas estadounidenses. Según consignó Europa Press, Cuerpo consideró que los foros multilaterales constituyen un escenario clave para debatir las cuestiones que impactan tanto a los mercados como a las compañías que operan entre ambos países.

El titular de Economía remarcó que el objetivo principal del Ejecutivo se orienta a asegurar que las empresas españolas dispongan del respaldo necesario para adaptarse a los cambios e incertidumbres generados por las decisiones políticas y comerciales de Estados Unidos. En la entrevista difundida por COPE, y reportada por Europa Press, reiteró la disposición del Gobierno a seguir mediando y buscando soluciones en el marco de las instituciones internacionales, en búsqueda de preservar la estabilidad de las relaciones comerciales y minimizar los efectos adversos sobre las empresas nacionales.

Finalmente, según detalló Europa Press, el diálogo previsto en las reuniones de Washington se considera fundamental para reconstruir la confianza y avanzar en la cooperación económica, en un momento en el que persiste la inquietud entre las empresas exportadoras y los sectores más vulnerables a posibles represalias comerciales.