China rebaja a un rango del 4,5% al 5% su meta de crecimiento para 2026, la más baja desde 1991

Durante la intervención ante la Asamblea Nacional Popular, Li Qiang enfatizó la intención del Gobierno de China de generar más de 12 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos y de mantener la inflación en torno al 2% durante 2026. Este planteamiento acompaña la decisión de Pekín de reducir el objetivo de crecimiento económico a un rango del 4,5% al 5% para 2026, nivel que marca la meta más baja desde 1991 y representa una modificación respecto al “alrededor del 5%” fijado durante los tres ciclos anteriores. Según informó el medio original, el primer ministro defendió esta nueva estimación como un margen que permitirá ajustar la economía en áreas clave como la estructura productiva, el control de riesgos y la aplicación de reformas.

El informe anual de trabajo, presentado por Li Qiang, subraya que estos objetivos buscan consolidar una base para el primer año del nuevo plan quinquenal de China. De acuerdo con lo publicado, el Gobierno considera que avanzar hacia una expansión controlada impulsará reformas estructurales y la estabilidad monetaria, contemplando que la meta de crecimiento, aunque menor, se alinea con las previsiones globales y los retos del entorno económico actual.

En su presentación, el primer ministro detalló que la política fiscal se orientará hacia un mayor dinamismo, con un déficit previsto en torno al 4% del producto interior bruto para el año en curso. Según consignó la fuente, también se mantendrá una postura monetaria moderadamente flexible, priorizando el impulso de un crecimiento sostenido y una estabilización de los precios. El informe señaló que para alcanzar estos objetivos, el banco central contará con herramientas como la reducción de los coeficientes de reservas mínimas y de los tipos de interés, permitiendo mantener una liquidez amplia y asegurar que el crecimiento del crédito y de la oferta monetaria vayan en paralelo a los objetivos de expansión económica y a la meta de inflación.

De acuerdo con lo publicado, la economía china, la segunda más grande del mundo, experimentó un crecimiento del 5% en 2025, resultado que permitió cumplir la meta previa fijada por Pekín. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional proyecta que, durante 2026, el producto interior bruto de China aumente un 4,5%, previsión que descendería al 4% de cara a 2027, en consonancia con las estimaciones oficiales ahora publicadas y el nuevo rango objetivo.

Li Qiang sostuvo que la meta de crecimiento reciente responde no solo a los desafíos internacionales sino también al posicionamiento estratégico de China con vistas al horizonte de 2035. Según destacó el jefe de Gobierno, el país dispone de condiciones favorables para lograr los nuevos objetivos, lo que permitiría abordar acciones de ajuste y reformas a largo plazo. El texto oficial atribuye este margen de crecimiento a la necesidad de adaptar la economía nacional tanto a las condiciones cambiantes del mercado global como a las propias transformaciones internas que exigen una mayor eficiencia y generación de empleo en las áreas urbanas.

El medio original precisó que la presentación del informe ante la Asamblea Nacional Popular ratifica el compromiso de Pekín con una expansión basada más en la calidad que en la velocidad del crecimiento económico. En ese contexto, el Ejecutivo remarcó la importancia de utilizar los instrumentos de política monetaria con flexibilidad, ajustando la liquidez y el crédito según requiera cada fase del ciclo, para sostener la recuperación y afrontar posibles presiones inflacionarias o de desaceleración.

La estrategia, difundida por el medio de referencia, incorpora el objetivo de situar la tasa de desempleo en los entornos más bajos posibles dentro de las grandes ciudades, marcando como prioridad la generación de empleo urbano por encima de los 12 millones de nuevos puestos. Este esfuerzo se vincula directamente con la estabilidad social y el fortalecimiento del consumo interno, factores considerados medulares para la sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo.

Además, la previsión de inflación para 2026, situada cerca del 2%, refleja la voluntad del Gobierno de evitar distorsiones de precios que puedan afectar el poder adquisitivo de la población y la competitividad internacional. Según detalló la fuente, aunque el crecimiento previsto resulte menor que en periodos anteriores, las autoridades chinas apuntan a que el nuevo rango objetivo permitirá responder con mayor agilidad y control ante eventuales riesgos financieros y económicos.

Las declaraciones de Li Qiang, recogidas por el medio original, remarcaron que el escenario proyectado representa “condiciones favorables y realistas” para el cumplimiento tanto de los objetivos inmediatos del próximo ciclo como para la estrategia a más largo plazo delineada hasta 2035, articulando una aspiración de desarrollo sostenible y de modernización progresiva de la estructura económica del país.

Según informó la fuente, el plan para el periodo 2026 buscará consolidar una política macroeconómica coordinada, centrada en el fortalecimiento del mercado interno y en la prevención de desequilibrios que puedan limitar las capacidades de innovación y de integración tecnológica del aparato productivo chino. El Ejecutivo anticipó el recurso puntual a políticas fiscales y monetarias para intervenir en caso de situaciones imprevistas, permitiendo corregir desviaciones y mantener la estabilidad general.

El medio añadió que el Gobierno considera la generación de empleo urbano y la estabilidad de los precios como pilares fundamentales que acompañarán la transición hacia un modelo de crecimiento de menor velocidad, pero con mayor solidez estructural. Esta hoja de ruta indica un énfasis en la reforma y la prevención de riesgos sistémicos, aspectos que las autoridades perciben como cruciales ante los cambios en la coyuntura internacional y la evolución del comercio y las inversiones globales.