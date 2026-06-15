ONG denuncia la desaparición forzada en Nicaragua de ama de casa nicaragüense de 68 años

San José, 15 jun (EFE).- La nicaragüense Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68 años, detenida de forma arbitraria el 14 de agosto de 2025 y esposa de un excoronel sandinista, se encuentra en condición de desaparición forzada, denunció este lunes la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que contabiliza al menos nueve casos, en su mayoría adultos mayores.

"Ella es una ama de casa muy cristiana, creyente, sencilla que nunca se metió en política", afirmó en un mensaje el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

La sexuagenaria, esposa del encarcelado excoronel sandinista Carlos Brenes Sánchez, fue condenada el pasado 7 de abril, junto a su pareja, a 15 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria".

La ONG humanitaria aseguró que la mujer fue "secuestrada" sin orden judicial por la Policía nicaragüense cuando se encontraba en una finca de su propiedad y fue obligada a subir a una patrulla policial que luego se dirigió a capturar a su esposo.

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"Desde entonces (14 de agosto de 2025), ambos permanecen en condición de desaparición forzada, sin que sus familias tengan información sobre su paradero", sostuvo el Colectivo, que advirtió que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad.

Ese organismo exigió al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, una prueba de vida y la liberación inmediata de Martínez.

Organizaciones humanitarias y opositoras han pedido al Ejecutivo sandinista una prueba de vida de los al menos nueve presos políticos que se encuentran en condición de desaparición forzada, tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito y diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, el pasado 30 de mayo.

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Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años, entre ellos el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente Daniel Ortega, y el histórico exguerrillero Hugo Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual mandatario.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

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Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE