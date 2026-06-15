Venezuela y estadounidense GE Vernova firman memorando de entendimiento para red eléctrica

Caracas, 15 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova y de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, dijo que la misión de la empresa es permitir que la electricidad llegue a todos.

"Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)", anticipó Martella, de acuerdo a la traducción simultánea.

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El memorando se firmó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde asistió la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica del país, Rolando Alcalá; el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, así como el director ejecutivo del segmento de energía de GE Vernova, Eric Gray, de acuerdo a VTV.

Rodríguez espera que en el corto plazo el memorando "se convierta en el contrato para dar inicio a estos trabajos que van a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y en total, en los cuatro años, más de 5.000 megavatios".

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Señaló que la recuperación del sistema eléctrico será "para el bienestar de todo el país" y "también para facilitar las condiciones de las inversiones internacionales que están llegando a Venezuela".

"Sé que también estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela (PDVSA), sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país", indicó la presidenta encargada, sin dar más detalles al respecto.

Asimismo, dijo que la directiva de GE hizo durante seis semanas un "levantamiento muy preciso y muy minucioso" sobre el sistema eléctrico, tanto en la generación hídrica como en la térmica.

El memorando "es un paso histórico también para Venezuela" y la "recuperación de un servicio tan esencial para la vida de un país" como el eléctrico, afirmó la líder chavista.

Rodríguez agradeció al encargado de negocios de Estados Unidos por el "todo el impulso que ha dado" para que "estos trabajos sean posibles".

Por su parte, Alcalá afirmó que personal de Corpoelec y del Ministerio de Energía han visitado, durante más de un mes, plantas de generación termoeléctricas, hidroeléctricas y subestaciones con el fin de "trabajar en conjunto con empresas tecnológicas" para desarrollar la infraestructura y su rehabilitación.

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

Rodríguez, quien busca recuperar el sector con inversión privada y extranjera, informó el sábado de un "acuerdo histórico" con IMPSA para terminar la hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sureste, fronterizo con Brasil). EFE

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