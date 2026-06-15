Ohtani y Álvarez encabezan las votaciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas

Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, y el cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, encabezan las votaciones de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, según el primer boletín oficial del escrutinio de los aficionados para elegir a los titulares del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026.

Ambos bateadores designados son, hasta el momento, los únicos jugadores que han superado la barrera del millón de votos.

Ohtani, de 31 años, lidera la votación general de las Mayores con 1.165.133 voto, superando por más de 149.000 votos a Álvarez, quien acumula 1.015.768.

De mantenerse esta tendencia, Ohtani y Álvarez asegurarían automáticamente la titularidad en sus respectivas posiciones sin necesidad de avanzar a la segunda fase de votación, según el sistema establecido por las Grandes Ligas.

Más allá de la popularidad entre los aficionados, ambos peloteros respaldan su favoritismo con actuaciones sobresalientes en el terreno.

Ohtani batea para .302, con 14 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas y un OPS de .975. Además, como lanzador exhibe marca de 6-2 y una impresionante efectividad de 1.06.

Por su parte, Álvarez, de 28 años, se perfila como un serio aspirante a la Triple Corona ofensiva en la Liga Americana, al liderar el circuito en promedio de bateo (.326), jonrones (24) y carreras remolcadas (54). Su OPS es de 1.084.

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Entre los latinoamericanos que encabezan la votación por posición en la Liga Americana también destacan los dominicanos Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Azulejos de Toronto, con 603.014 votos, y Junior Caminero, tercera base de los Rays de Tampa Bay, quien suma 625.520 sufragios.

En la Liga Nacional sobresalen el cubano Andy Pages, jardinero de los Dodgers, con 800.496 votos, y el venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, con 693.472. Ambos figuran entre los favoritos para ocupar plazas en los jardines. El grupo de líderes en los jardines lo completa Brandon Marsh, con 668.191 votos.

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En la Liga Americana, los demás líderes por posición son Ernie Clement (904.702 votos) en la segunda base, Bobby Witt Jr. (890.575) en el campocorto, Shea Langeliers (715.625) en la receptoría y los jardineros Aaron Judge (977.460), Mike Trout (926.601) y Cody Bellinger (533.842).

Por la Liga Nacional, los líderes son Freddie Freeman en la primera base (870.606 votos), Ozzie Albies en la segunda (517.147), CJ Abrams en el campocorto (579.796), Max Muncy en la antesala (941.218) y Drake Baldwin en la receptoría (972.813).

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El proceso de votación, que comenzó el pasado 3 de junio, está dividido en dos fases para determinar a los titulares del Juego de Estrellas.

La primera etapa concluirá el 25 de junio al mediodía. Durante ese período, los aficionados de todo el mundo podrán votar hasta cinco veces cada 24 horas para elegir a los ocho jugadores de posición y al bateador designado de cada liga.

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La segunda fase se desarrollará del 29 de junio al 2 de julio. En esos tres días, los seguidores podrán emitir un voto diario para definir a los titulares definitivos del Clásico de Media Temporada. Los votos acumulados en la primera ronda no serán transferidos a esta etapa.

Los ganadores de cada posición, incluidos los tres jardineros de cada liga, serán anunciados el 4 de julio. Ese mismo día también se revelarán los lanzadores y jugadores de reserva que completarán los rosters del Juego de Estrellas. EFE