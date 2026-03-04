Una decena de muertos y heridos por ataques de Israel contra el sur y el este de Líbano

En Baalbek, ciudad ubicada en el este de Líbano, un ataque con bombas dirigido a un bloque de viviendas terminó con la vida de cuatro personas y dejó seis heridas, según datos proporcionados por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA). Mientras tanto, otras zonas residenciales próximas a la capital, Beirut, sufrieron acciones militares similares durante la madrugada, con un saldo de al menos seis fallecidos y ocho lesionados. El balance de víctimas fue confirmado por el Ministerio de Sanidad libanés y citado por la cadena de televisión Al Jadeed, tal como consigna la agencia NNA.

De acuerdo con la información publicada por la NNA, las fuerzas israelíes enfocaron sus ataques en los municipios de Aramun, que forma parte de la gobernación de Monte Líbano, y Saadiyat, situada en la región de Chouf. Los blancos de los bombardeos fueron edificios de uso residencial, lo que amplificó el número de afectados entre la población civil. El reporte de la agencia señala que en ambos lugares los inmuebles alcanzados no eran instalaciones militares, sino viviendas.

Estas acciones forman parte de una escalada en la frontera sur del Líbano, donde el Ejército israelí amplió sus operaciones, implicando a un número creciente de localidades. Tal como informó Al Jadeed, la ofensiva se encuentra enmarcada en la tercera jornada de ataques israelíes en territorio libanés desde el pasado sábado, día en el que comenzó una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos contra objetivos de Irán.

En una comunicación oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que la permanencia de personas “cerca de elementos o infraestructuras de Hezbolá pone en peligro la vida”. Siguiendo este argumento, las FDI ordenaron la evacuación inmediata de habitantes de dieciséis municipios ubicados en el sur de Líbano, entre los que se encuentran Markaba, Hula, Majdel Selm, Chakra y Bani Hayane. Los residentes recibieron instrucciones para abandonar sus viviendas a la mayor brevedad posible, según comunicó el Ejército israelí.

El medio Al Jadeed y la agencia NNA detallaron que estos bombardeos sucedieron en paralelo tanto en la periferia de Beirut como en el este del país, ampliando el ámbito de los ataques más allá de los habituales focos de tensión en la frontera sur. Tanto los daños materiales como la cifra de víctimas en distintas localidades han incrementado la preocupación en torno a la seguridad de la población civil, que enfrenta riesgos por la proximidad a infraestructuras consideradas objetivos militares por parte del Ejército israelí.

Según la información recogida por Al Jadeed, la reciente oleada de ataques israelíes se desarrolla en un contexto de alta tensión regional tras el lanzamiento de la campaña militar contra Irán, en coordinación con el gobierno estadounidense. Las acciones reportadas por la NNA añaden que los ataques a viviendas y las órdenes de evacuación afectan a miles de libaneses, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades dentro y fuera de las fronteras históricamente disputadas.