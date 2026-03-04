Un estudio expone el ser autónomo como único factor asociado a menor riesgo y duración de baja laboral por dolor lumbar

El 57 por ciento de los trabajadores manifestó haber experimentado molestias o dolor lumbar y el 60 por ciento recurría a medicación para tratarlo, aun así solo el 7,4 por ciento solicitó una baja laboral por esta causa a lo largo de 18 meses. Según informó la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), el análisis realizado identificó el trabajo por cuenta propia como el único factor vinculado con una menor probabilidad y duración de la ausencia laboral relacionada con el dolor lumbar.

De acuerdo con los resultados detallados por REIDE y publicados en ‘Occupational and Environmental Medicine’, la investigación implicó un seguimiento de la situación laboral y del estado de salud de más de 7.000 trabajadores durante 18 meses. Este trabajo contó con la colaboración de médicos del Sistema Nacional de Salud y de entidades privadas como mutuas y grandes empresas. El estudio, que se prolongó durante 17 años, estuvo coordinado por especialistas del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa en Madrid.

El medio REIDE detalló que se analizaron un total de 77 factores previamente asociados en otras investigaciones con la intensidad del dolor lumbar, el grado de discapacidad y la evolución de estos parámetros. Entre los aspectos evaluados figuraron factores sociodemográficos (como edad, sexo y nivel académico), clínicos (incluyendo duración y agravantes del dolor, existencia de dolor irradiado), psicológicos (uso de ansiolíticos o antidepresivos, tendencias hacia pensamientos catastrofistas, temor a la pérdida de empleo), laborales (tipo de contrato, exigencias físicas, ser autónomo o asalariado) y económicos (nivel de ingresos, proporción de ingresos fijos y variables, impacto económico de una eventual baja laboral).

De todos estos indicadores, los investigadores identificaron que la condición de autónomo destacaba como la única variable vinculada a un menor riesgo y duración de ausencia laboral por dolor lumbar. La interpretación propuesta por los autores, según publicó REIDE, se centra en que los trabajadores autónomos, dentro del sistema de Seguridad Social, afrontan mayor inestabilidad en sus ingresos y reciben menos beneficios económicos en caso de incapacidad temporal en comparación con los asalariados. Este contexto, sostienen los responsables del estudio, podría explicar la menor proclividad a solicitar o mantener una baja laboral pese al dolor.

La publicación de REIDE reportó que el riesgo de baja laboral por dolor lumbar aumenta un 3 por ciento por cada año adicional de edad y resulta un 43 por ciento más frecuente entre quienes han experimentado previamente episodios prolongados (más de catorce días) de dolor lumbar. Además, el estudio reveló que la probabilidad de solicitar ausencia laboral por dolor lumbar era un 44 por ciento más alta entre quienes anticipaban que probablemente la necesitarían en el año siguiente.

El doctor Francisco Kovacs, director de REIDE y miembro de la Unidad de la Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa, señaló que el estudio apunta a que las medidas preventivas respecto al dolor lumbar y el absentismo laboral por esta causa deberían orientarse a toda la población activa, dada la dificultad de predecir quiénes tendrán mayor riesgo de padecer esa situación. El medio REIDE incluyó también la valoración de la doctora Ana Royuela, coautora e integrante de la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, según la cual “es llamativo que la inmensa mayoría de los parámetros clínicos que han demostrado influir en la evolución del dolor o el grado de discapacidad resulten irrelevantes para predecir la baja laboral o su duración”. Royuela amplió que mantener una baja no depende únicamente de factores biológicos, sino que intervienen motivos extraclínicos que adquieren igual o mayor relevancia, como los económicos y laborales.

El trabajo de investigación analizó también cómo el dolor lumbar figura entre las principales causas de discapacidad y absentismo laboral a nivel mundial. Influyen, detalló REIDE, factores biológicos, clínicos, sociodemográficos y psicosociales tanto en su aparición como en su evolución. A lo largo de este estudio se buscó desarrollar modelos predictivos para anticipar qué trabajadores tendrían una mayor tendencia a solicitar una baja y cuánto tiempo podría durar esa ausencia, con la finalidad de orientar estrategias preventivas más eficaces.

El profesor Jesús Seco, coautor del estudio y miembro del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León y de la Universidad del País Vasco, valoró el esfuerzo necesario para compilar los datos de miles de trabajadores y establecer un seguimiento continuo de sus bajas y las causas asociadas en un periodo prolongado. A través de este enfoque integral, los responsables del estudio esperan que estos hallazgos sirvan de base para reorientar las estrategias de prevención y manejo del dolor lumbar, una problemática frecuente que, según reflejan los datos, solo motivó una minoría de bajas laborales pese a la alta prevalencia del dolor entre la población activa.

El medio REIDE indicó también que, si bien muchos de los factores estudiados mostraban asociación con la gravedad o persistencia del dolor, ninguno de ellos resultó relevante para anticipar el riesgo real de incapacidad laboral, más allá de la figura del trabajador autónomo. En este sentido, se sugiere que las medidas preventivas y la atención deben contemplar todas las ocupaciones y situaciones laborales, ya que la predicción individualizada no es actualmente viable con los datos disponibles.

La publicación en la revista ‘Occupational and Environmental Medicine’ del grupo British Medical Journal refuerza la trascendencia de este estudio para la medicina laboral y la salud en el entorno laboral, contribuyendo a visibilizar la complejidad del dolor lumbar y su relación con el absentismo laboral, así como las particularidades de los diferentes grupos de trabajadores frente a estos retos.