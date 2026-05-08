Argentina prevé que proyectos de grandes inversiones lleguen a 140.000 millones de dólares

Buenos Aires, 8 may (EFE).- El Gobierno de Argentina proyecta que las iniciativas que aspiran a beneficiarse del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sumen en breve desembolsos previstos por 140.000 millones de dólares.

"En las próximas semanas probablemente vamos a estar llegando a proyectos de inversión a través de este régimen que se van a acercar a los 140.000 millones de dólares", afirmó este viernes en rueda de prensa el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

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Entre los proyectos que en breve podrían pedir la adhesión al RIGI está uno de la petrolera estadounidense Chevron, por 10.000 millones de dólares.

Caputo aseguró que hay un "interés enorme por venir a invertir a Argentina" y confirmó que la próxima semana el Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo RIGI, con mayores beneficios que el esquema puesto en marcha en 2024.

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"Va a tener un impacto extraordinario en la economía, va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, va a generar más exportaciones y una mayor recaudación impositiva", resaltó el ministro.

El RIGI fue creado en 2024, por impulso del Gobierno de Milei, y busca promover iniciativas de gran envergadura en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos.

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El monto mínimo de inversión varía entre 200 y 600 millones de dólares, dependiendo del sector.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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En febrero pasado, el Ejecutivo de Milei decidió extender hasta julio de 2027 el plazo para presentar proyectos al RIGI creado en 2024.

Los proyectos presentados hasta ahora suman 36 e implican inversiones por unos 95.000 millones de dólares.

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De ese total, el comité de evaluación aprobó hasta ahora trece iniciativas, con inversiones que suman unos 28.000 millones de dólares.

El proyecto para crear el 'súper RIGI', como lo llama el Gobierno, comprenderá a proyectos de inversión para sectores productivos que aún no tienen presencia significativa en Argentina.

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Entre ellos, según precisó este viernes Caputo, están los productos laminados de cobre, baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, fertilizantes de potasio y fósforo, productos industriales de la pesca, del agro y del sector de la forestación.

Caputo explicó que el 'súper RIGI' prevé un proceso de inversión más acelerado que el del régimen vigente (el 60 % de la inversión prevista en un proyecto se deberá concretar en el primer año una vez aprobado, mientras que el régimen actual exige desembolsar un 40 % en los dos primeros años).

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También incluirá exenciones de aranceles a la importaciones para los bienes de capital necesarios para desarrollar los proyectos y 'cero' aranceles para los productos producidos en Argentina que se exporten.

El monto mínimo de inversión para solicitar la admisión al futuro 'súper RIGI' aún no fue definido. EFE

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