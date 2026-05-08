Guía de la Cantina en Monster Hunter Stories 3: Cómo funciona la cocina y cuáles son todas las recetas

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la aventura no se vive solo a espadazos. Una de las mecánicas más estratégicas y gratificantes es el uso de la Cantina del Montaraz.

Esta guía está diseñada para que domines desde las bases de la cocina hasta los secretos gourmet. Te contamos cómo potenciar tus estadísticas, farmear mejor y obtener una ventaja crucial contra los jefes más temibles.

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Cómo funciona la cocina: fogones portátiles

La cocina es un recurso accesible desde muy temprano en tu viaje. Podés preparar platos con efectos temporales positivos en la base principal, el Castillo de Azuria, o en cualquier campamento que hayas establecido en el mundo abierto.

El proceso de cocina es simple. Solo tenés que seguir estos pasos cada vez que visites la cantina:

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Seleccioná una categoría: elegí entre carne, pescado, verduras o cereales.

Elegí una receta: seleccioná un plato específico que ya hayas desbloqueado.

Potenciá el plato (opcional): añadí ingredientes extra para mejorar aún más los efectos.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Categorías de comida y bonificaciones

Cada tipo de alimento se especializa en un área diferente de tu progreso. Conocer estas especialidades te permite adaptar tu comida a los desafíos que tenés por delante.

Carne: se enfoca en mejorar tu poder de ataque. Es ideal antes de una cacería complicada.

Pescado: potencia tu defensa y resistencia. Es tu mejor aliado para enfrentamientos largos.

Verduras: ofrece beneficios para la exploración y la recolección. Son perfectas para sesiones de farmeo.

Cereales: afecta el desarrollo general de tu personaje.

Además, las comidas especiales de Eleanor son un capítulo aparte. Sus platos únicos pueden otorgar bonificaciones de estamina, vida máxima (HP), mayor obtención de materiales y hasta un aumento en la aparición de eventos raros.

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Listado de recetas y cómo desbloquearlas

Las recetas son un coleccionable fundamental. Cocinar todas al menos una vez te otorgará el logro “Vajilla de oro”. Acá te dejamos una lista con las recetas confirmadas y cómo conseguirlas.

Recetas de Carne

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Solomillo al punto: disponible desde el inicio.

Salteado de carne potente: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Recetas de Pescado

Brocheta de pescado simple: disponible desde el inicio.

Pescado en primer plano: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Recetas de Verdura

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Ensalada colorida del montaraz: disponible desde el inicio.

Parrillada festiva: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Sopa de hierbas tostadas: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Tarta de uvabayas: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Recetas de Cereales

Pan horneado: disponible desde el inicio.

Bola de arroz de vínculo: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Fideos con salsa de pintura: se obtiene con el Mercader Melynx (Campamento “Cataratas”).

Recetas Especiales

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Albóndigas vermeilianas: se obtienen al completar la misión de Eleanor (Cap. 1: “Un sabor que vale mil palabras”).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Estrategias avanzadas para la cantina

Para ir más allá de lo básico, incorporá estas estrategias a tu rutina de juego y notarás la diferencia.

La primera vez que consumas cualquier plato de la lista, recibirás una mejora permanente en las estadísticas de tu personaje. Podés verificar qué ya probaste buscando la marca de verificación al lado del plato en el menú.

Para enfrentamientos difíciles, priorizá recetas que otorguen Stamina Boost o Stamina Surge (como las de Eleanor). Recordá que la estamina dicta qué tan seguido podés usar tus habilidades más poderosas.

Existe una receta específica que se desbloquea al llegar a la región de Canalta y que potencia específicamente el daño Wyvernfell. Es el arma secreta ideal para enfrentamientos contra súper jefes.

Si tu plan es farmear materiales o puntos de intercambio, especialmente durante la noche, consumí recetas de verduras que dupliquen los objetos obtenidos.

Visitá a Eleanor cada 30 minutos para renovar los beneficios de comida. Mantener estas ventajas activas es esencial para maximizar tu rendimiento tanto en combate como en exploración.

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Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.