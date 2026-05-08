Un convoy con ayuda humanitaria parte de Argelia con destino a Gaza

Argel, 8 may (EFE).- Un convoy con ayuda humanitaria con destino a Gaza e integrado por, al menos, 50 camiones cargados de suministros partió este viernes desde Argelia para la Franja con la intención de romper el bloqueo israelí y expresar el "apoyo inquebrantable" del pueblo magrebí a la causa palestina.

Según informó el comité de coordinación argelino en sus redes sociales, la iniciativa, que reúne a activistas, médicos, ingenieros y periodistas de distintos países, entre ellos Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, tiene como objetivo llegar a Gaza para entregar medicinas y alimentos, además de 20 caravanas, a las familias gazatíes.

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"Llevamos ayuda humanitaria, medicinas para curar las heridas de nuestros hermanos y hermanas heridos, y caravanas para protegerlos del frío del invierno y el calor del verano", declaró la organización Sumud del Magreb, que participa en la iniciativa junto a otras agrupaciones propalestinas.

El convoy pasará por Túnez, a donde prevé llegar la mañana de este sábado, para continuar por Libia y Egipto, con el objetivo final de cruzar el paso de Rafah y entregar la ayuda.

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Una iniciativa similar partió en junio de 2025 desde Argelia bajo el nombre de "La Caravana de la Firmeza", con más de un millar de voluntarios magrebíes que atravesaron Túnez y Libia con la misma finalidad, aunque no alcanzaron el objetivo, ya que las autoridades egipcias les prohibieron la entrada al país por no disponer de visados.

Los participantes de esta nueva acción humanitaria afirmaron que no van a detenerse hasta que la ayuda llegue a Gaza.

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El arranque del convoy coincide con la salida de la nueva travesía de la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 30 embarcaciones que salieron de Creta hacia Marmaris, Turquía, para una escala técnica, antes de definir la siguiente fase de su misión hacia Gaza.

La flotilla forma parte de una iniciativa civil internacional que busca romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza y abrir un corredor de ayuda humanitaria, mismo objetivo del convoy magrebí.

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Una misión anterior fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales cerca de Grecia, con la detención de 175 activistas, de los que 173 fueron liberados, mientras el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila continúan detenidos, tras ser acusados de delitos de terrorismo. EFE