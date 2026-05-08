El director de la OMS y ministros españoles viajan a Tenerife para la llegada del crucero

Madrid, 8 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará mañana sábado a la isla canaria de Tenerife (Atlántico) para coordinar el operativo ante la llegada del crucero MV Hondius, donde se ha producido un brote de hantavirus.

Tedros se desplazará acompañado por los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, según informó este último departamento este viernes.

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"La delegación partirá a las 18:00 horas (16.00 GMT) y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", informó Interior en un comunicado.

La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo, pero todo apunta a que se va a adelantar y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada,,y tan pronto como amanezca el domingo, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.

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Se trata de un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos del aeropuerto de Tenerife Sur, de donde saldrían los aviones para las repatriaciones de los ocupantes a sus respectivos países.

La evacuación de los ocupantes del buque, de 23 nacionalidades, está organizada para el domingo a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, antes de que empeore el lunes.

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Se trata de un complejo operativo para garantizar que los 151 ocupantes, entre ellos expertos de la OMS, sean repatriados sin que haya riesgo para la población ni para los trabajadores que participarán en el protocolo.

La OMS pidió a España que el pasado lunes que acogiera en Canarias al crucero en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", una solicitud que fue aceptada por el Gobierno español. EFE

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