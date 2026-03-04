Trump ofrece seguros y escolta para los buques comerciales que transiten por el estrecho de Ormuz

El costo del transporte marítimo de petróleo y gas en el golfo Pérsico experimentó un alza sin precedentes luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera sobre posibles ataques a cualquier embarcación que cruzara el estrecho de Ormuz, en represalia a las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese contexto, la tarifa de flete de referencia para buques de gran capacidad (VLCC) se ubicó en 423.736 dólares diarios, prácticamente el doble de la cifra registrada sólo dos días antes, informaron medios internacionales. Simultáneamente, diversas aseguradoras especializadas en riesgos de guerra comunicaron la suspensión de coberturas para barcos que operan en esa zona, generando incertidumbre y desconfianza en los operadores navieros.

La respuesta de Washington fue inmediata. Según detalló el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE UU (DFC) a proveer seguros contra riesgos políticos a las compañías que muevan mercancías por el golfo Pérsico. Trump anunció mediante sus redes sociales que estos seguros estarán disponibles "a un precio muy razonable" para todo el comercio marítimo, haciendo hincapié en la importancia del flujo energético. Además, señaló que, si fuera necesario, la Armada estadounidense comenzará a escoltar barcos cisterna que transiten el estrecho de Ormuz en el menor plazo posible. El presidente estadounidense aseguró: “Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”.

El medio reportó que la iniciativa contempla que el brazo inversor internacional de Washington ofrezca apoyo directo a fletadores, armadores y proveedores de seguros marítimos, con el objetivo de reducir las perturbaciones en el mercado y garantizar que la circulación de bienes y capitales se mantenga, pese a la escalada del conflicto. En ese sentido, las empresas interesadas en estos seguros y garantías deberán ponerse en contacto directamente con la DFC.

Ben Black, director ejecutivo de la DFC, dio declaraciones difundidas por la prensa estadounidense en las que afirmó la pronta disposición del organismo para desplegar sus productos de seguro y garantías enfocadas en riesgos políticos, con el fin de estabilizar el comercio internacional y respaldar a empresas estadounidenses y aliadas que trabajan en la región. Black recalcó que “la DFC está aquí para brindar apoyo y estabilidad a fin de garantizar que las perturbaciones en las operaciones y los mercados sean mínimas”, añadiendo que la cobertura permitirá que el comercio, el capital y la energía "puedan operar a plena capacidad durante el conflicto en curso".

De acuerdo a las publicaciones locales, el conflicto impactó rápidamente en las condiciones del mercado, ya que varias de las principales aseguradoras marítimas, como American Club, P&I Club, Gard & Skuld y NorthStandard, anunciaron la anulación de ciertas coberturas de riesgos de guerra para embarcaciones presentes en el golfo Pérsico. NorthStandard, por ejemplo, informó que “el club ha recibido una notificación de cancelación de las reaseguradoras respecto a ciertos riesgos de guerra reasegurados por el club en el mercado comercial. Por consiguiente, se ha visto en la necesidad de emitir la correspondiente notificación de cancelación respecto a dichos riesgos”. Estas cancelaciones siguieron a las alertas sobre ataques a buques en tránsito por el estrecho de Ormuz y derivaron en la retirada de protección financiera para los armadores frente a estos potenciales incidentes.

El medio subrayó que, en medio de este escenario donde la vulnerabilidad de las rutas marítimas críticas para el abastecimiento energético internacional ha ganado magnitud, la DFC de Estados Unidos aspira a llenar el hueco dejado por las aseguradoras comerciales, proporcionando el respaldo necesario para mantener el flujo de mercancías y combatir el riesgo de paralización en el suministro.

La orden de Trump, según publicó la prensa estadounidense, apunta a restablecer la confianza entre los operadores marítimos y a prevenir una crisis mayor que podría derivarse de la interrupción en la circulación de hidrocarburos. El despliegue de la Armada y la disponibilidad de seguros estatales buscan ofrecer un valladar frente a la escalada de amenazas de Irán, después de que este país elevara su tono contra cualquier nave que cruce la vía marítima, vital para las exportaciones de crudo de la región.

El impacto inmediato sobre los precios del flete y la decisión coordinada de suspender coberturas de riesgo de guerra muestran el elevado nivel de tensión existente, indicaron analistas citados por medios en Washington. Mientras tanto, el brazo financiero del gobierno estadounidense indicó que sus instrumentos de cobertura están preparados para su uso y recalcaron el llamado dirigido a empresas estadounidenses y de países aliados para asegurar la continuidad operativa de sus buques y el libre tránsito de energía a escala global.