Experto asegura que los fármacos para reducir la obesidad han "revolucionado la expectativa" en síndrome metabólico

El jefe del Servicio de Medicina Interna del madrileño Olympia Centro Médico Pozuelo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el doctor Daniel Carnevali, ha asegurado que "los nuevos fármacos para reducir la obesidad han revolucionado en los últimos años la expectativa de controlar adecuadamente el síndrome metabólico".

En coincidencia con la celebración, este miércoles, 4 de marzo, del Día Mundial de la Obesidad, este especialista ha indicado que "el primer escalón" del tratamiento es "optimizar los hábitos de vida saludables", lo que es "absolutamente esencial". No obstante, en algunos casos, será necesario recurrir a medicamentos específicos para controlar la tensión arterial, la diabetes o la dislipemia.

El grupo sanitario Quirónsalud ha hecho énfasis en el síndrome metabólico, que afecta al 31 por ciento de los adultos en España, según el estudio 'DARIOS', publicado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Este es una amenaza silenciosa para la salud cardiovascular, ha puesto de manifiesto.

"Hablamos de síndrome metabólico cuando concurren, al menos, tres de estas cinco características: obesidad abdominal, triglicéridos elevados, colesterol HDL bajo, hipertensión arterial y glucosa basal alterada o diabetes tipo 2", ha indicado Carnevali en relación con una afección cuyas alteraciones aumentan significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares graves, como infartos, ictus e insuficiencia renal.

ACUDIR AL MÉDICO

En este contexto, el citado facultativo ha afirmado que "el problema reside en que la grasa abdominal tiene una dinámica muy especial, capaz de alterar el metabolismo de grasas y glucosa y generar proteínas proinflamatorias que favorecen la aterosclerosis". "En buena parte de los casos, el paciente no es consciente de que su obesidad abdominal se asocia a hipertensión, dislipemia o diabetes", ha subrayado, para concretar que, "si no acude a su médico para chequear estas posibilidades, no será posible tratarlas".

"Cuando el perímetro abdominal supera los 102 centímetros en hombres y los 88 en mujeres, es necesario evaluar la tensión arterial y realizar un análisis completo del perfil lipídico y del metabolismo hidrocarbonado", ha continuado Carnevali, quien ha retomado el apartado de la prevalencia, que es ligeramente superior en hombres (32%) que en mujeres (29%).

Al respecto, Quirónsalud, ha recordado que el riesgo coronario asociado es significativamente mayor en quienes lo padecen: hasta el doble en hombres y 2,5 veces más en mujeres respecto a quienes no presentan el síndrome. "Aunque existen factores genéticos y raciales, en nuestro entorno, los hábitos de vida son los más determinantes: dieta y ejercicio marcan la diferencia", ha declarado Carnevali.

Este sanitario ha declarado que, "cuando hay obesidad abdominal, los receptores celulares para la acción de la insulina disfuncionan", lo que "condiciona la aparición de diabetes, hipertensión y otros problemas metabólicos". Además, ha subrayado que "el estilo de vida pesa más que condicionantes como sexo, edad o raza", y que "las áreas sociales más desfavorecidas, donde predominan dietas ricas en hidratos de carbono y comida procesada, presentan mayor prevalencia".