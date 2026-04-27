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Monster Hunter Stories 3: cómo conseguir huevos de Monsties y potenciarlos al máximo

Te contamos todos los secretos para reclutar a los mejores Monsties, desde guaridas superraras hasta el sistema de genes con el Rito Canalizador.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3, tu aventura no estaría completa sin los leales Monsties. Estas criaturas icónicas, a diferencia de los monstruos salvajes, forman un vínculo con su Rider y luchan codo a codo en combates por turnos.

El sistema Potente, Ágil y Técnico, una suerte de Piedra, Papel o Tijera, es el corazón de cada batalla. ¿Querés saber cómo conseguir a los mejores aliados y potenciarlos al máximo? Acá te explicamos todo sobre la obtención de huevos, las estrategias para forzar retiradas y la personalización avanzada de tus compañeros.

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Dónde y cómo conseguir huevos de Monsties

Para reclutar nuevos Monsties, tenés que adentrarte en las Guaridas de Monstruos que aparecen de forma aleatoria en los mapas. Dentro de ellas, tu objetivo principal es recolectar huevos.

No todas las guaridas son iguales: existen guaridas comunes, raras y superraras. Estas últimas son las más valiosas, ya que tienen mayores probabilidades de contener huevos con genes potentes. También están las guaridas de nido doble, que son un verdadero premio porque te permiten llevarte más de un huevo de una sola incursión.

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La calidad del huevo es crucial. Al recogerlo, fijate en el brillo que emite: puede ser dorado, platino o arcoíris. Un brillo arcoíris es la señal definitiva de que el Monstie nacerá con genes de altísima calidad y mejores parámetros iniciales.

Para mejorar tus chances de encontrar estos tesoros, podés interactuar con la mecánica de Restauración de Hábitat. Liberando monstruos de una especie específica en una zona, aumentás su rango (de B a A o S). Alcanzar el rango S facilita enormemente la aparición de huevos raros y hace que los Monsties nazcan con habilidades medioambientales o genes de nivel superior.

Existe un tipo de huevo aún más especial: los de Especies en Peligro. Estos no se encuentran en guaridas normales. Para desbloquear la oportunidad de obtener uno, primero tenés que superar el puzzle de combate de un Monstruo Invasor y forzarlo a retirarse a su nido. Solo entonces se generará la oportunidad de conseguir su preciado huevo.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Cómo forzar la retirada de un monstruo a su guarida

Este método es la forma más efectiva de farmear el huevo de una especie específica. Al forzar la retirada, el monstruo crea una guarida exclusiva cerca del lugar del combate.

La herramienta clave acá son las Bolas de Pintura. Tenés que lanzarle una al monstruo antes de derrotarlo. El efecto dura dos turnos y, si lográs vencerlo mientras está activo, hay una probabilidad casi garantizada de que huya a su nido. Para mayor eficacia, existen las Megabolas de pintura, que aumentan aún más las chances.

También podés equipar armaduras (como el set de Rath) o decoraciones que otorguen la habilidad pasiva Protector de Guaridas. Esta habilidad aumenta la probabilidad de retirada sin que tengas que hacer nada más. Asimismo, tené en cuenta que lograr una calificación alta (rango S o A) al finalizar la batalla influye positivamente en la tasa de retirada.

El esfuerzo vale la pena: las guaridas generadas por una retirada suelen ser de nido doble, permitiéndote elegir entre dos huevos del mismo monstruo para buscar los mejores genes posibles.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Cómo personalizar a tus Monsties con el Rito Canalizador

Una vez que tenés a tus Monsties, la verdadera optimización comienza con el Rito Canalizador. Este sistema te permite transferir genes entre tus criaturas para crear equipos invencibles. La gran ventaja en esta entrega es que, al pasar un gen de un donante a un receptor, el donante no desaparece. Esto te permite experimentar y optimizar sin miedo a perder a tus Monsties favoritos.

La estrategia avanzada consiste en crear Bonos de Bingo. Cada Monstie tiene un tablero de genes de 3x3. Si alineás tres genes del mismo elemento o del mismo tipo de ataque (en línea horizontal, vertical o diagonal), activás un Bono de Bingo. Este bono aumenta drásticamente el daño de ese tipo o elemento. Por lo tanto, planificar la disposición de los genes en el tablero es fundamental para maximizar el poder de tu compañero.

Si buscás más consejos para empezar tu aventura, en Malditos Nerds tenemos más guías de Monster Hunter Stories 3, incluyendo una guía completa de combate, crianza y secretos.

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