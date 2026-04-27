El Parlamento del Mercosur rinde homenaje al papa Francisco con un llamado a la paz

Montevideo, 27 abr (EFE).- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) celebró este lunes una sesión especial en Montevideo para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, destacando su legado como constructor de la paz, su defensa de los más vulnerables y su impacto geopolítico desde la "periferia".

El presidente del Parlasur, el paraguayo Rodrigo Gamarra, subrayó a EFE que el pontífice dejó "un legado muy grande" y enfatizó la importancia de no cansarse de repetir su "pregona por la paz" y la unidad.

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El homenaje —denominado 'Francisco, el Papa de la paz: hacia una geopolítica de la paz en el Mercosur'— tuvo lugar en la Cámara de Representantes de Uruguay y su presidente, Rodrigo Goñi, confesó que el Parlasur logró concretar un homenaje al pontífice que el propio parlamento uruguayo venía intentando realizar sin éxito desde hacía un año.

La sesión marcó además un hito histórico, ya que, según afirmó el vicario general de la Arquidiócesis de Montevideo, Gonzalo Estévez, fue la primera vez en los 101 años del Palacio Legislativo uruguayo que un sacerdote católico tomó la palabra en la cámara.

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Estévez, quien asistió en representación del arzobispo Daniel Sturla, instó a los parlamentarios a ser constructores de paz y a privilegiar el diálogo, el perdón y la reconciliación por encima del odio, la guerra y la codicia.

El parlamentario argentino Raúl Bittel resaltó la figura del papa como líder del "sur del mundo" y afirmó que Francisco "entendió desde esta tierra que la humanidad no se salva sola". Además, insistió que su figura no debe ser un simple homenaje de ocasión, sino un "llamado a la conciencia colectiva".

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Durante las intervenciones, los oradores ensalzaron la influencia global del pontífice. El sacerdote y diputado argentino Juan Carlos Molina afirmó que Francisco "cambió la vara de lugar" al poner en el centro de la Iglesia al "Jesús de los pobres" y al enfocar la geopolítica en las periferias y en la protección de los migrantes.

Por su parte, el diputado y exembajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, rememoró las mediaciones del papa, como su intervención para evitar la invasión de Estados Unidos a Siria, el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos y su apoyo al proceso de paz en Colombia.

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En el ámbito social, el fundador de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, enfatizó que Francisco lideró una revolución "puertas para adentro" enfrentándose a redes mafiosas.

Puso como ejemplo que intervino la Banca Vaticana, "cerró más de 4.500 cuentas vinculadas al lavado de activos y al crimen organizado" y envió los casos de pedofilia a la justicia ordinaria y no al derecho canónico. EFE

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