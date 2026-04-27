Llegan a Venezuela 57 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

Caracas, 27 abr (EFE).- Un total de 57 migrantes llegaron este lunes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

En un mensaje en Telegram, el Ministerio de Interior y Justicia informó que el avión provenía del aeropuerto de Opa Locka en Miami y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con 41 hombres, 13 mujeres y 3 menores de edad, cuyas edades no fueron reveladas.

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Según indicó la cartera de Estado, los migrantes fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

"Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso", señaló.

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Posteriormente, agregó, se les proporciona atención médica y luego los organismos de seguridad los trasladan hacia sus residencias.

Se trata del vuelo número 138 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

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El pasado miércoles, 263 venezolanos retornaron al país suramericano en un vuelo procedente de Arizona.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025. EFE

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