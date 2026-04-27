Cámara de comercio prevé beneficios de 4.500 millones de dólares por el Mundial en México

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX) estimó este lunes que el Mundial de fútbol de 2026 dejará beneficios económicos por 81.000 millones de pesos (unos 4.500 millones de dólares).

De estos, 16.940 millones de pesos (941,1 millones de dólares) corresponderían a la capital mexicana, según detalló en conferencia la presidenta de Canacope CDMX, Ada Cruz Davalillo.

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De acuerdo con las estimaciones de la organización empresarial, la expectativa para la Ciudad de México incluye el gasto local inducido y forma parte del contexto económico que rodea el lanzamiento de las Guías Digitales de Apoyo al Turismo Local, una herramienta del programa 'Mundial Mipymes 2026' para conectar a visitantes con pequeños negocios tradicionales.

La Canacope calculó que el gasto directo de turistas en la capital será de 12.500 millones de pesos (casi 694,4 millones de dólares), en un evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y en el que la Ciudad de México será una de las sedes del país.

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Según sus estimaciones, la capital mexicana recibirá 2.030.000 turistas vinculados al Mundial, de los cuales, 280.000 serían visitantes internacionales directos, 550.000 turistas nacionales directos y 1,2 millones de turistas indirectos, es decir, personas que consumirían en la ciudad aunque no necesariamente acudan a los estadios.

El organismo también proyectó 112.200 empleos temporales a nivel nacional. Para la Ciudad de México estimó 68.000 empleos directos temporales y 44.200 empleos indirectos.

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Ese efecto multiplicador, expuso la Canacope, parte de la incorporación de más de 400 negocios tradicionales capacitados, entre fondas, taquerías, tiendas de abarrotes, pequeños hoteles, hostales, lavanderías, casas de cambio, talleres y servicios de transporte.

Cada negocio capacitado, agregó, puede impulsar a otros cuatro de su entorno, entre proveedores o vecinos, para alcanzar una red de más de 2.000 negocios locales beneficiados indirectamente.

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El comunicado sostiene que cada 100 pesos (5,5 dólares) gastados en un negocio capacitado generan entre 60 y 80 pesos adicionales (3,3 a 4,4 dólares) en ingresos para proveedores y trabajadores locales.

Entre los sectores con mayor crecimiento proyectado, la Canacope ubicó a bares y cantinas, con un avance estimado de entre el 33 % y el 35 %, y un ticket promedio de 400 a 800 pesos (22,2 a 44,4 dólares).

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Las rentas temporales, como las ofrecidas en plataformas digitales, tendrían un incremento de entre el 22 % y el 38 %, con precios promedio de 1.200 a 2.500 pesos por noche (66,6 a 138,8 dólares). EFE