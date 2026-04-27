México prevé más ciclones en el Pacífico y calor intenso este verano

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- México prevé que la temporada de lluvias de 2026 inicie en mayo, con mayor actividad ciclónica en el Pacífico y temperaturas superiores al promedio, según informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló en un comunicado que las lluvias se extenderán a todo el país a partir de junio.

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Sin embargo, indicó que en julio podrían disminuir o mantenerse por debajo de lo habitual en varias regiones debido a la influencia de El Niño, un fenómeno climático que altera los patrones de lluvia.

En cuanto a las condiciones térmicas, señaló que se esperan temperaturas por arriba del promedio durante gran parte del verano, con alto riesgo de ondas de calor en julio y agosto, especialmente en el noreste del país.

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Sobre la temporada de ciclones, Vázquez Romaña explicó que se prevé una mayor actividad en el océano Pacífico y niveles cercanos o por debajo del promedio en el Atlántico, en línea con la influencia de El Niño.

Históricamente, refirió, los estados más afectados por ciclones en México son Baja California Sur y Sinaloa (oeste), Tamaulipas (norte), Veracruz y Quintana Roo (sur).

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No obstante, el funcionario advirtió que un menor número de sistemas no significa ausencia de riesgo, ya que un solo ciclón puede causar afectaciones severas.

Para 2026, el SMN prevé en el Pacífico entre 18 y 21 ciclones con nombre: de nueve a diez tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 o 2, y de cuatro a cinco huracanes mayores.

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Mientras que en el Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas: de siete a ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, y hasta dos huracanes mayores.

Además, el SMN prevé un 61 % de probabilidad de que se forme El Niño entre mayo y julio, con posible intensificación entre agosto y octubre, en plena temporada de ciclones, y 25 % de que se convierta en un evento fuerte hacia el invierno.

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En 2025, la temporada de lluvias y ciclones en México, de mayo a noviembre, dejó 31 ciclones con nombre, uno más que en 2024. En el Pacífico, el SMN contabilizó 18 sistemas y en el Atlántico, 13. EFE