Jesulín de Ubrique, fichaje estrella de la nueva edición de 'Tu cara me suena'. Todos los concursantes

Jesulín de Ubrique vuelve a los focos televisivos después de compartir platós con personalidades como María José Campanario en formatos recientes y tras su paso por programas de renombre. Su regreso sorprende por el contexto: el torero participará como concursante en la próxima edición de ‘Tu cara me suena’, uno de los concursos musicales más vistos en España y presentado por Manel Fuentes. Según publicó el medio Poco pasa TV en Instagram, la nueva temporada del programa incluirá una lista variada de participantes que abarcan desde intérpretes consagrados y humoristas hasta nuevos exponentes de la música pop y la lírica, lo que promete una de las entregas más diversas de este formato televisivo.

De acuerdo con la información difundida por Poco pasa TV y detallada por los medios españoles, Jesulín de Ubrique, recordado por su trayectoria en los ruedos y sus incursiones mediáticas, formará parte de un grupo de concursantes que pondrán a prueba sus habilidades para imitar tanto el canto como el estilo escénico de figuras internacionales de la música. La noticia surge mientras otro espacio de Antena 3, ‘El Desafío’, transita sus fases finales con María José Campanario entre las figuras principales, y vislumbra el traspaso de protagonismo de un programa de talentos a otro dentro de la misma cadena.

El grupo de participantes de la decimocuarta temporada de ‘Tu cara me suena’, según ha adelantado Poco pasa TV y ha difundido la prensa, incluye a la actriz Cristina Castaño, quien regresa a la televisión tras convertirse en madre por primera vez. A ella se suma Sole Giménez, voz principal de ‘Presuntos Implicados’, quien cuenta con amplia experiencia en el panorama musical nacional. La nómina continúa con la cómica Leonor Lavado, célebre por sus imitaciones de personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Tamara Falcó.

J Kbello, artista vinculado recientemente con los nombres de Chanel y Nia Correia, y conocido por su participación en el programa ‘Hasta el fin del mundo’ de RTVE, también se une al reparto de concursantes. Otro de los nombres confirmados es Aníbal Gómez, integrante de la formación musical 'Ojete Calor', donde comparte escenario con Carlos Areces. La presencia de Paula Koops, una de las nuevas promesas del pop español, y de la cantante María Parrado refuerza el perfil musical de la selección. Además, la temporada contará con el tenor argentino Martín Savi, aportando un matiz internacional y lírico a la competición, según informó el medio Poco pasa TV.

El regreso de Jesulín de Ubrique a la televisión se produce tras experiencias anteriores en espacios como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘El Desafío’, donde ya demostró capacidad de adaptación a géneros televisivos distintos al taurino. Pese a ser conocido fundamentalmente por su carrera en el mundo del toro, Jesulín tiene antecedentes en el ámbito musical, pues en 1996 interpretó el tema ‘Toda, toda, toda’ y se presentó como cantante en el Festival de Benidorm.

La dinámica de ‘Tu cara me suena’ exige a los concursantes no sólo reproducir la voz sino emular e interpretar los atributos artísticos de cantantes internacionales, abordando tanto desafíos vocales como de puesta en escena. La lista de participantes para la edición 2024 refuerza la apuesta del formato por la diversidad y combina figuras de la interpretación, la música popular, el humor y la lírica.

El jurado continuará conformado por Chenoa, Lolita Flores, Ángel Llácer y Florentino Fernández, quienes en anteriores ediciones han evaluado con rigor y conocimiento las actuaciones de los participantes, según destacan medios especializados. El programa, que alcanza ya su decimocuarta temporada, mantiene así a nombres de peso en la valoración artística, respaldando la relevancia televisiva e histórica de un formato consolidado en la parrilla de Atresmedia, de acuerdo a lo consignado por diversos portales de información televisiva.

El anuncio de los nuevos concursantes ha generado expectativas sobre el tipo de interpretaciones que podrán verse en la nueva edición, no solo por la variedad de estilos de los seleccionados, sino también por los antecedentes televisivos y musicales de algunos de ellos. El formato, según subrayan los portales de espectáculos, suele convertir a sus concursantes en protagonistas de momentos virales en redes sociales, lo que amplía el alcance de cada edición más allá de las emisiones en directo.

La producción de ‘Tu cara me suena’ apuesta cada año por sorprender a la audiencia tanto con nuevos talentos como con figuras reconocibles del ámbito español y latinoamericano. En esta ocasión, la presencia de Jesulín de Ubrique subraya la tendencia a incorporar personalidades de perfiles poco habituales en concursos musicales, ampliando las posibilidades de interacción y competencia con expertos en el canto, el humor o la interpretación dramática, tal como detalló Poco pasa TV.